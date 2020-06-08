"Yeni normal"in ikinci haftasında kentte insan yoğunluğu
Kontrollü sosyal hayata geçişin ikinci haftasında trafikte ve toplu taşımada yaşanan yoğunlukla birlikte kentin simge bölgelerinde insan yoğunluğunun da arttığı gözlendi.
Kontrollü sosyal hayata geçişin ikinci haftasında trafikte ve toplu taşımada yaşanan yoğunlukla birlikte kentin simge bölgelerinde insan yoğunluğunun da arttığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:21 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Yeni normal'in ikinci haftasında kentte insan yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı