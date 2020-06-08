"Yeni normal"in ikinci haftasında şehir trafiği yoğun - Son Dakika
"Yeni normal"in ikinci haftasında şehir trafiği yoğun
Şirinevler ve Cevizlibağ metrobüs istasyonlarından görüntüler Vatandaşların ve araçların oluşturduğu yoğunluktan detaylar İSTANBUL - Kontrollü sosyal hayata geçişin ikinci haftasının ilk gününde trafikte ve toplu taşıma da yoğunluk gözlendi.
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8.06.2020 15:48:20. #1.13#
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