'Yeni normal'in ilk 15 günü - Son Dakika

'Yeni normal'in ilk 15 günü

İTO kayıtlarına göre normalleşmenin ilk 15 gününde İstanbul'da kurulan firma sayısı, Mayıs ayının son iki haftasına göre yüzde 54 artarak 2 bin 416'ya ulaştı.

'Yeni normal'in ilk 15 günü, System.String[]

İTO kayıtlarına göre normalleşmenin ilk 15 gününde İstanbul'da kurulan firma sayısı, Mayıs ayının son iki haftasına göre yüzde 54 artarak 2 bin 416'ya ulaştı. Kapasite raporu talebi iki katının da üzerine çıkarak 286 olurken, dış ticaret belge talebi de 100 bine yaklaştı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Firmalarımız pandeminin esiri olmadan, Kovid-19 sanki kalıcıymışcasına tüm ayarlarını güncelleyip yoluna devam etme kararlılığını ortaya koyuyor" dedi.


İstanbul'da kurulan firma sayısı, 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ilk 15 gününde, normalleşme öncesindeki iki haftaya göre yüzde 54 arttı.


İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İTO'da 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasındaki 11 iş gününde 2 bin 416 yeni firma kuruldu. 12-31 Mayıs tarihleri arasındaki 11 iş gününde ise kurulan firma sayısı 1 bin 563 olarak gerçekleşmişti. Böylece normalleşme sonrası artış yüzde 54 oldu.


Firmaların imalata ilişkin kapasite raporu talebi, bu dönemde yüzde 120 artışla 286'ya yükseldi. Dış ticaret belgelerinde ise artış trendi devam ederek, verilen belge sayısı 100 bine yaklaştı. Faaliyet belgesi talebi de 26 bini geçti.


İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu rakamların, iş dünyasının 'yeni normal'de sarf ettiği büyük gayreti gösterdiğini kaydetti. Avdagiç, "Firmalarımız pandeminin esiri olmadan, sanki kalıcıymışcasına tüm ayarlarını güncelleyip yoluna devam etme kararlılığını ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.


"Kontrollü hayatta kontrollü yükseliş devam ediyor"


Avdagiç, "Sağlıklı bir karşılaştırma için yeni normalin 11 iş gününe denk gelen ilk 2 haftası ile bayram tatilleri çıkarıldıktan sonra 12-31 Mayıs günleri arasında kalan 11 iş günü mukayese edilerek bu rakamlara ulaşıldı. Kontrollü hayatta kontrollü yükseliş devam ediyor. Ekonominin can damarı olarak nitelenen birçok küçük işletme faaliyetine tekrar başladı. Tüm bu veriler Kovid-19'un ekonomi üzerindeki etkilerini hafta hafta geride bıraktığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.


İTO Başkanı Avdagiç, "Yeni normal adı üstünde geçici değil, bundan sonra sürekli devam edecek bir hayat biçimimiz olacak. Pandemiden geri kalan süreçte maske, mesafe ve temizlik üçlüsüyle mücadele ederek daha çok üreteceğiz" dedi.


"Kredi tarafında önemli bir canlanma oluştu"


Avdagiç, iş dünyasının ortaya koyduğu çalışmayı yansıtan İTO verilerini BDDK verilerinin de desteklediğini belirterek, şunları söyledi:


"Tüketici kredileri 5 Haziran ile biten haftada 3.8 milyar lira arttı. Bir haftada 685 milyon liralık konut kredisi, 108 milyon liralık taşıt kredisi, 3 milyar liralık da tüketici kredisi kullanıldı. Bu da hükümetimizin ortaya koyduğu desteklerin özellikle kredi tarafında önemli bir canlanma oluşturduğunu gösteriyor. Bunun konut ve taşıt başta olmak üzere talepteki artırıcı etkisi memnuniyet verici." - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yeni normal'in ilk 15 günü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek "Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da         
16:32
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek         
14:47
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi         
14:46
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti         
14:33
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü         
14:32
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı         
14:31
Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak         
14:24
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı         
14:10
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 16:59:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Yeni normal'in ilk 15 günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]