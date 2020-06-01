'Yeni normal'in ilk uçuşu Ankara'ya gerçekleşti - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında bir süre uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu bugün Ankara'ya gerçekleştirdi. Ankara seferini yapan THY'ye ait Airbus A330 tipi uçak saat 10.20'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. İlk seferde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen ilk uçuş da alınan tedbirler göze çarptı. Uçuşta kabin ekipleri maske ve siperlik maske kullanırken, uçakta yolcu ekranlarında koronavirüs önlemleri ve sosyal mesafe konusunda videolar yayınlandı. Ankara'ya gerçekleştirilen ilk uçuşta 156 yolcu yer aldı. Uçakta yolculara yemek ikramı yapılmazken, sadece su ikramında bulunuldu. THY ayrıca yolculara uçağa biniş esnasında içerisinde maske ve antiseptik mendil bulunun hijyen kiti dağıttı. Koronavirüs nedeniyle bir çok yeniliğe giden Türk Hava Yolları'nın hijyen uzmanları da ilk uçuşta yer aldı. Uzmanlar, uçakların tuvaletlerini ve yolcuların dokunduğu yerleri sürekli dezenfekte etti. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacaklar.

YOLCULAR ÖNLEMLERDEN MEMNUN

İlk uçuşla Ankara'ya giden yolcular Ahmet Ersin, "Valla çok güzel bir uçuş sosyal mesafe ve hijyen tedbirler en üst düzeyde. Sadece su ikramı yapıldı. Havalimanında ateş ölçümleri ve sosyal mesafe uyarıları başarılı buldum" dedi. Yolculardan Emrah Padır ise şunları söyledi: "Güzel bugün önlemler daha çok alınmış. Ankara'ya gidiyorum. Biraz işlerimiz vardı şuan bir iş görüşmesi var oraya gidiyoruz" dedi.