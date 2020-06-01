"Yeni normal kozmetik sektörünü hareketlendirecek" - Son Dakika

"Yeni normal kozmetik sektörünü hareketlendirecek"

Avrupa Networking Pierre Cardin Kozmetik Başkanı Mustafa Çarşıbaşı, yeni normal döneminde kozmetik sektöründe ciddi bir hareketlilik beklediklerini belirterek "Umarım hepimiz için hayırlı olur inşallah bundan sonra daha fazla insanın hayatına gireceğiz"Avrupa Networking Pierre Cardin...

Avrupa Networking Pierre Cardin Kozmetik Başkanı Mustafa Çarşıbaşı, yeni normal döneminde kozmetik sektöründe ciddi bir hareketlilik beklediklerini belirterek "Umarım hepimiz için hayırlı olur inşallah bundan sonra daha fazla insanın hayatına gireceğiz"


Avrupa Networking Pierre Cardin Kozmetik Başkanı Mustafa Çarşıbaşı, pandemi sonrasında kozmetik sektöründe de bir hareketlilik beklediklerini belirterek, "Halende sürmekte olan bu sıkıntılı günlerde internet satışlarımızda, en fazla sattığımız ürünlerimizin başında renkli kozmetik ürünleri gelmekteydi. Mağazalar ve AVM'lerin açılmasında sonra aynı hareketliliği sıcak mağaza satışlarında da bekliyoruz. Bir ruj bile almak küçük de olsa bir mutluluk kaynağı olabiliyor. Çok iddialı bir şekilde hazırladığımız 2020 ilkbahar yaz koleksiyonumuzda rujlar, rimeller. Pata kremler, fondötenler, ojeler, göz ve dudak kalemleri çok başarılı renklere ve kaliteye sahip. Son 4 yıldır Türkiye ve Avrupa için üretimini ve dağıtımını geçekleştirdiğimiz, lisanslı ürünlerimizden birisi olan Pierre Cardin Kozmetik tüketicilerden gelen yoğun istek üzerine bütün artık Türkiye'de Gratis ve Boyner mağazalarında da satılacak. Pandemi yüzünden kapalı AVM ve mağazalar bu hafta açılıyor umuyoruz herkes için hareketle ve hayırlı olur. Bu süreçte istihdamın önemi bir kez daha anlaşıldı. Network marketing sistemi ile satışını yaptığımız Pier Cardin kozmetik, 800 bin üye kadına iş ve istihdam imkanı sağladı inşallah bundan sonra daha fazla insanın hayatına gireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Pierre Cardin, Çarşıbaşı, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yeni normal kozmetik sektörünü hareketlendirecek' - Son Dakika Ekonomi

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