YENİ NORMAL SONRASI 'GENÇLİK FESTİVALİ? - Son Dakika

Bahçelievler'de yeni normal sonrası Gençlik Festivali düzenlendi. 3x3 ödüllü basketbol turnuvasında gençler ter dökerken, çocuklar da normalleşmenin tadını çıkardı.

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 'Gençlik Festivali'nde 16 yaş ve üzeri genç sporseverler ödüllü 3x3 basketbol turnuvasında ter döktü. Bahçelievler Kıbrıs Parkı'nda gerçekleşen festivalde çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Renkli görüntülerin olduğu etkinlikte pamuk şeker, patlamış mısır, limonata da dağıtıldı. Palyaço, şişme maskot, canlı Hacivat-Karagöz, el kuklaları ve hayvan maskotlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

BAHÇELİEVLER'İN HER MAHALLESİNDE FESTİVAL SÖZÜ

3x3 basketbol turnuvasında gençlere eşlik ederek basket atan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bu festivali ilçenin her mahallesinde yapacaklarını söyledi.

Dr. Bahadır, 'Herkes uzun zamandır evdeydi. Biz dışarıdaydık ve insanlarımıza yardımcı oluyorduk. Cumartesi yasaklar kalktı. Biz de hemen gençler için neler yapabiliriz diye düşündük. 3x3 bunun içerisinde bir basketbol turnuvası düzenledik. 16 takım katıldı, 2 tane de kadın takımımız var. Bu festivali Bahçelievler'in her mahallesinde yapacağız' dedi.

AMACIMIZ GENÇLERE SPOR BİLİNCİ KAZANDIRMAK

Dr. Bahadır, 'Amacımız gençlerin evde kaldıkları sürede kaybettikleri kondisyonlarını geri kazandırmak. Asıl amacımız sporu yaymak. Çocukluktan itibaren gençlere geçici bir zaman diliminde değil, yaşlılıklarının sonuna kadar spor yapmalarını sağlamak. Onun da bir adımı gençlere sporu ve spor bilincini vermek. Bugün de turnuvamız çok neşeli, canlı ve heyecanlı. Sakatlığın yaşanmadığı bir turnuva olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE BEN DE MUTLU OLUYORUM

2 çocuğuyla birlikte festivale katılan Özden Balcı, 'Uzun zamandır evdeyiz. Evimiz yakın olduğu için buradayız. Çocuklarım biraz mutlu olsun istedim. Şu anda eğleniyorlar ve mutlular. Çok bunaldılar çünkü sürekli evdeydik. Şu an onların burada olması mutluluk verici onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum' diye konuştu.

ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK

7 yaşındaki Gözde Balcı ise, 'Burada zaman çok iyi geçiyor. Kardeşimle birlikte ok eğleniyoruz. Kardeşimle oyunlar oynadık, palyaçonun peşinden koştuk. Çok eğlendik ve çok iyi vakit geçirdik. Parka gelmek bana da çok iyi geldi' dedi.

İNSANLAR SOSYALLEŞMEYE BAŞLADI

Festivali çok beğendiğini söyleyen Ayşen Bay da, 'Çok güzel bir etkinlik. İnsanlar artık sosyalleşmeye başladı. Çok bunalmıştık, güzel bir faaliyet olmuş. Her zaman da olmalı. Çocuklar çok mutlu. Böyle festivallerin devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

Öğretmenlerini, arkadaşlarını ve parka gelmeyi çok özlediğini söyleyen 8 yaşındaki Beril Bay ise, 'Canlı derslerde gördüğüm için öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Parka gelmeyi de çok özledim. Bugün burada çok eğlendim. Palyaçolar çok güzeldi onlarla eğlendim. Okulda evden ve parktan daha çok eğleniyordum' dedi.