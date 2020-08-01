Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık - Son Dakika

Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık

Bayram öncesi alışverişini pandeminin de etkisiyle artan oranlarda internete taşıyan tüketiciler, derin dondurucu, kıyma makinesi, buzdolabının yanı sıra, çikolata, kahve buzdolabı poşeti gibi günlük ihtiyaçlarını da onlinedan almayı tercih etti.

Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık, System.String[]

Bayram öncesi alışverişini pandeminin de etkisiyle artan oranlarda internete taşıyan tüketiciler, derin dondurucu, kıyma makinesi, buzdolabının yanı sıra, çikolata, kahve buzdolabı poşeti gibi günlük ihtiyaçlarını da onlinedan almayı tercih etti.

Tüketicilerin, artan online taleplerinde geçen yıllara nazaran bazı farklılıklar da yaşandı.

Sürece ilişkin bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, sağlık ve güvenlik tedbirleri nedeniyle çoğu yüz yüze alışverişin, dijital kanallara kaydığını belirterek, daha önce hiç e-ticareti kullanmamış kişilerin, farklı yaş gruplarının, dijital kanalların pratikliğini, güvenliğini deneyimleme fırsatı bulduğunu anlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı alışverişleri için de e-ticarette artış yaşandığını dile getiren Erturan, şunları kaydetti:

"Hepsiburada olarak geçtiğimiz bayram dönemine oranla yaklaşık yüzde 50 oranında daha fazla alışverişe ev sahipliği yapıyoruz. Bu bayramda, geçen seneye göre daha fazla evde vakit geçirmenin de etkisiyle, derin dondurucu ve geniş hacimli buzdolapları gibi ürünlere ilgi arttı. Kurban kesiminde ve sonrasında gerekli olabilecek ve geçtiğimiz yılda da çok tercih edilen kesim aletleri, terazi ve tartı, kıyma makinesi, derin dondurucu, tava ve tencereler ile buzdolabı poşeti gibi ürünler rağbet görüyor. Ayrıca kesim sonrasında dağıtım, paketleme, saklama ve temizlik için gerekli olabilecek ürünler de bayram alışverişlerinde Hepsiburada'da öne çıkıyor.

Aynı zamanda et, meyve, sebze gibi ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklayarak hem sağlıklı tüketim olanağı sunan hem de aile bütçesine katkıda bulunan derin dondurucular en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor."

"Kıymalar artık evlerde çekiliyor"

Pandemi dönemiyle birlikte, virüsten korunmak için alınan sağlık önemlerinin her geçen gün farklılık göstermeye devam ettiğine işaret eden Erturan, "Kıymalar artık evlerde çekiliyor. Tüketicilere evlerinin konforunda, güvenle kıyma çekmesine imkan tanıyan ve onlara zaman kazandıran kıyma çekme makinelerine bu yıl her zamankinden daha yüksek bir talep geldi." bilgisini verdi.

Erturan, pandemi gerçeğiyle yüzleşilen bu dönemde, kolonya tüketiminin normalin 2,5 katına çıktığını dile getirerek, bayramların vazgeçilmezi kolonyaların artık sadece bu özel günlerde değil, her an sipariş edildiğini anımsattı.

Erturan, tüketici davranışları hakkında da bilgi vererek, "Bu dönem özelinde, özellikle pandeminin de etkisiyle de son aylarda, müşterilerimizin e-ticaret taleplerinde farklılıkları gözlemliyoruz. Örneğin, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı dönemine kıyasla, bu sene aynı dönemde dezenfektan, eldiven ve virüse karşı etkili çamaşır suyu gibi hijyenik ürünlerin, derin dondurucuların ve geniş hacimli buzdolaplarının öne çıktığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Pandemi dönemiyle birlikte 3 ila 5 sene içinde gelinmesi beklenen iki haneli rakamlara çok hızlı ulaşabildik"

Erturan, Hepsiburada'nın, 2020'nin ilk 6 aylık döneminde, sektör ortalamalarının üzerinde ve artan bir ivmeyle büyümesini sürdürdüğüne işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl, e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 seviyelerindeyken, pandemi dönemiyle birlikte 3 ile 5 sene içinde gelinmesi beklenen iki haneli rakamlara çok hızlı ulaşabildiğimizi görüyoruz. Bu da bize e-ticaret sektörünün önümüzdeki dönemlerde, dijital dönüşümün de etkisiyle etkisini artırmayı sürdüreceğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapan kitlenin yaş grubunun yılın geri kalanıyla paralel seyrettiğini bildiren Erturan, İstanbul, Ankara, İzmir'in yanı sıra 2019 Kurban Bayramı öncesine kıyasla bu sene, Denizli ve Kahramanmaraş gibi şehirlerden yapılan alışveriş oranında artışlar yaşandığını söyledi.

"Üst yaş grubunun online alışverişe merhaba dediğini gördük"

Erturan, özellikle sokağa çıkma yasağının yaşandığı dönemlerde, üst yaş grubunun da online alışverişe merhaba dediğini belirterek, "Bu yaş grubu sokağa çıkamadığı dönemde, etten taze sebze ve meyveye kadar her türkü süpermarket ihtiyacını Hepsiexpress hizmetimizle kolaylıkla karşıladı. Pandemi döneminde gençler ise özellikle eğitim, hobi, giyim ve bilgisayar gibi elektronik alışverişleri için online alışverişi tercih etti." bilgisini verdi.

Erturan, pandemi döneminde mobil perakende dijital etkileşim rakamlarında yüzde 200'lük bir artış yaşandığını aktararak, bu nedenle e-ticaretin, perakende içinde 3-5 senede geleceği büyüklüğe, Kovid-19 pandemisinin etkisiyle çok daha hızlı ulaşacağını anlattı.

"2020 yıl sonunda da sektördeki büyümenin hızla devam etmesini bekliyoruz"

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Kurban bayramı öncesi, bayram dönemlerinde değişen ihtiyaçlara paralel olarak bazı ürün gruplarına olan talebin arttığını söyledi.

Fedar, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de çikolata, kahve makinesi, kuruyemiş, kolonya, derin dondurucu, buzdolabı poşeti, saklama kabı, kıyma makinesi gibi bu dönemde ihtiyaç duyulan ürünlerin satışında artış görüyoruz. Bu ürün gruplarında yüzde 25'ten başlayıp 10 kata kadar varan artış oranları görüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde platform üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında saklama kabı, mutfak robotu, kolonya, kıyma makinesi, katlanır sandalye, kahve makinesi, mangal, çikolata, çay makinesi, buzdolabı, derin dondurucu ve buzdolabı poşetinin öne çıktığını belirten Fedar, bu dönemde en çok alışveriş yapan kullanıcıların 35-45 yaş aralığında olduğunu aktardı.

Sektörün, gelişen teknoloji, artan internet hızı gibi faktörlerle sürekli büyüdüğüne dikkati çeken Fedar, "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2019 Yılı E-Ticaret Verileri'ne göre 2019 yılı itibarıyla Türkiye'nin e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşti. Yine aynı verilere göre, yılın ilk 5 ayında yani pandemi sürecini de kapsayan dönemde e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artıs¸la 63,3 milyar liraya yükseldi. 2020 yıl sonunda da sektördeki büyümenin hızla devam etmesini bekliyoruz." yorumunu yaptı.

"Koronavirüs pandemisi tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi"

Feyza Dereli Fedar, koronavirüs pandemisinin tüketici alışkanlıklarını da değiştirdiğine işaret ederek, insanların günlük ihtiyaçlarını artık eskisinden çok daha fazla e-ticaret üzerinden karşılamaya başladığını aktardı.

Fedar, temel gıda maddeleri ve hijyen ürünlerine yönelimin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte evde geçirilen vaktin artmasının da etkisiyle kutu oyunları, puzzle, boyama kitabı gibi hobiye yönelik ürünlerin satışını artırdı. Yine evden çalışmanın ve uzaktan eğitimin başlaması bilgisayar, ofis mobilyası gibi ürünlerin satışını hareketlendirdi. Ev dekorasyon, bahçe ürünlerinin yanı sıra spor malzemeleri gibi kategorilerde de artış yaşandı.

Bu süreçte daha önce ulaşamadığımız kitlelere ulaşmış ve kullanıcıların e-ticaretin kolaylığını deneyimlemelerini sağlamış olduk. E-ticaretle tanışan tüketicilerin önümüzdeki dönemde de online alışverişi sürdüreceğini ve ilk defa online alışveriş yapanların en az yüzde 50'sinin kalıcı kullanıcılar haline geleceğini öngörüyoruz."

Bu öngörünün gerçekleşmesi için müşteri memnuniyetinin önemine dikkati çeken Fedar, "GittiGidiyor olarak her zaman 'insan odaklı' bir şirket olduk ve bu süreçte de bu odak hiç değişmedi. Bizim için insanların e-ticareti her zamankinden daha fazla tercih etmesi çok değerli. Kullanıcılarımızın alışveriş deneyimini iyileştirecek projeler geliştirerek e-ticareti onlar için çok daha keyifli bir hale getirmek ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek için çalışıyoruz." dedi.

Kurban Bayramı, Hepsiburada, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:13

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık - Son Dakika Ekonomi
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