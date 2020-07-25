Yeni normalde düğün davetiyeleri de değişti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve yeni normalleşme döneminde başlayan düğünlerde, bastırılan davetiye sayılarında düşüş yaşandı.

11 Mart'ta, Kovid-19 vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından birçok alandaki kısıtlamalar, 1 Haziran'dan itibaren yeni normale uyum sağlamaya başladı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kalabalığın yoğun olduğu tiyatro, sinema, konser salonu, hamam, kıraathane, kafeterya, lunapark ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetlerine 17 Mart'tan itibaren ara verilmişti.

Yeni normalleşme ile düğünler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla 1 Temmuz'da yeniden yapılmaya başlandı. Bu süreçte bastırılan düğün davetiyesi sayısında da büyük oranda düşüş yaşandı.

Geçmiş yıllarda 800-1000 arasında basılan düğün davetiyesi sayısı artık 300'e kadar düştü. Birçok düğün sahibi butik ya da kır düğünü planlarken, davetiyelerini ise sosyal medya üzerinden çevrelerine ulaştırmayı tercih ediyor.

Basılan davetiyelerde de "Kanunen sosyal mesafeye uymak ve maske takmak gerekmektedir." uyarısı da yer alıyor.

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Kuşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davetiyelerin düğünlerin vazgeçilmezi olduğunu hatırlattı.

Geçmiş yıllarda bir düğün için bine yakın davetiye basıldığını dile getiren Kuşpınar, "Pandemiden sosyal mesafe kuralları devreye girince şu anda 300-350 davetiye basılıyor. Bu rakam kişinin çevresine göre değişiyor." dedi.

Kuşpınar, düğünlerin bir süre yapılamadığını, 1 Temmuz'dan itibaren piyasanın yeniden hareketlendiğini anlatarak, işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını söyledi.

Davetiyelere sosyal mesafe ve maske uyarısı

Geçen yıl 100 davetiyenin 60 liradan başladığını belirten Kuşpınar, bu yıl da piyasayı cazip hale getirebilmek için zam yapmadıklarını ifade etti.

Kuşpınar, İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda davetiyelere uyarı yazmaya başladıklarını dile getirerek, "Düğüne maskesiz gelinmemesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda biz de gerekli uyarıları yapıyoruz. Davetiyelerin üzerine yazıyoruz. Düğün sahipleri de davetiyelere yazdığımız uyarıları çok olumlu karşıladı. Çünkü sağlık herkesi ilgilendiriyor, herkes duyarlı." diye konuştu.

"Düğün sahipleri sembolik davetiye bastırıyor"

Matbaacı Hasan Canlı da salgın nedeniyle matbaa işlerinde azalma olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Düğün sahipleri sembolik olarak davetiye bastırıyor. Birçok düğün sahibi, davetlisine sosyal medya üzerinden davetiye gönderiyor. Davetiye basımımız üçte bir oranına düştü. Bu da bizi olumsuz olarak etkiledi. Biz devletimizin arkasındayız. Davetiyelere de 'Kanunen sosyal mesafeye uymak ve maske takmak gerekmektedir.' yazıyoruz."