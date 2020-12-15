Yeni normalde şirketler dijital imza çözümlerine yöneldi - Son Dakika

Kovid-19 pandemisi sonrasında uzaktan çalışma eğiliminin artmasıyla birlikte e-imza ve mobil imzaya talep artarken, şirketler, müşterilerine ve çalışanlarına evden imza atma kolaylığı sağlamak için e-imza çözümlerine yatırım yapıyor.

E-Güven açıklamasına göre, işlerin ev ortamına taşınmasıyla şirketler, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için çözüm arayışına girdi.

Uzaktan çalışmaya uygun e-imza çözümü arayışında bireysel ve kurumsal kullanıcıların tercihi, anlık imza ihtiyaçlarına çözüm getiren LetSign platformu oldu.

İmza gerektiren belgelerin, onay ve imza yetkilileri arasında dijital ortamda otomatik olarak dolaştırılmasını sağlayan LetSign platformu, belgelerin elektronik veya mobil imza ile imzalanmasını sağlıyor.

Uzaktan çalışmaya uygun

İnternet bağlantısı bulunan her yerde imza süreçlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan platform, istenilen zamanda ve istenilen mekanda hukuken geçerli imza atma konforu sunuyor.

Bireylerin tercihini LetSign'dan yana kullanmalarının nedenlerinden biri de doküman akışını takip eden sistem altyapısına sahip olması, doküman özelinde karşılıklı yazışma olanağı sağlaması.

Ofiste imza atma zorunluluğu bitti

E-Güven Genel Müdürü Orhun, imza süreçlerinin zaman, emek ve nakit kaybına neden olan kağıt ortamından hızlı bir şekilde elektronik ortama taşındığını belirterek, LetSign platformuna evden kolaylıkla erişim sağlanabildiğini kaydetti.

Orhun, şu bilgileri verdi:

"Dijital ortamda imza atmayı kolaylaştıran LetSign, verimi artıran, kullanıcı dostu bir platform. İnternet bağlantısı bulunan her cihazdan giriş yapılarak kullanılabilen platform ile kullanıcılar belli bir mekana veya saate bağlı olmaksızın imza süreçlerini yönetebiliyor. Üstelik imzası talep edilen kişinin LetSign paketi kullanması zorunlu değil. İmza atabilmek için dokümanın bilgisayara indirilmesi ve başka bir imzalama aracına sahip olması da gerekmiyor."

Şirketlerin yeni normalde karşılaştıkları ihtiyaçlara odaklandıklarını ve ürün çeşitliliğini buna göre tasarladıklarını belirten Orhun, "LetSign, imza süreçlerinde yaşanan vakit kayıplarını ortadan kaldırıyor. Farklı formatlardaki dokümanların zaman damgası eklenerek hızlı bir şekilde e-imzalı dosyalar haline gelmesini, zamanın verimli kullanılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor. Dijital çağın hızına ayak uyduran çözümlerimizle işletmelerin ve bireylerin iş yükünü hafifletiyoruz." bilgilerini verdi.