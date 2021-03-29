Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı

29.03.2021 09:48

Son dakika haberleri: Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı Sandıkçı Hasan Demirçalı: "Düğünler yapılamayınca işlerimizde büyük düşüş oldu" "Yeni normalleşmede işlerde hareketlenme oldu, kısıtlamalar kalksa işlerde patlama olacağını düşünüyorum" 20 yıldır dede mesleği...

Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı

Sandıkçı Hasan Demirçalı: "Düğünler yapılamayınca işlerimizde büyük düşüş oldu"

"Yeni normalleşmede işlerde hareketlenme oldu, kısıtlamalar kalksa işlerde patlama olacağını düşünüyorum"

KAYSERİ - 20 yıldır dede mesleği olan sandıkçılığı devam ettiren Hasan Demirçalı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapanması ile birlikte çeyizlik sandık satışlarının durma noktasına geldiğini söyleyerek, "Yeni normalleşmede işlerde hareketlenme oldu, kısıtlamalar kalksa işlerde patlama olacağını düşünüyorum" dedi.

Son dönemlerde sandığın daha çok aksesuar olarak tercih edildiğini söyleyen Hasan Demirçalı, "Sandık fiyatlarımız ortalama olarak 700-800 TL bandında. Kumaşlı olduğu zaman biraz daha fiyatlar uygun oluyor. Onlarda 350 TL'den başlıyor. Oyma olduğu zaman fiyatlar artıyor. Fiyatlar genel olarak ürünün özelliklerine göre değişiyor. Aşağı yukarı3 bin 800 TL'ye kadar sandığımız var. Sandıklarda genelde puf tarzını tercih ediyor müşterilerimiz. Ayak ucuna koymak için ve ya aksesuar gibi kullanmak için puf tarzı tercih ediliyor. Oymalıları tercih edilenler arasında. Oymalıları da salona ve ya antreye koymak için ve ya iki berjer arasına fiskos masası niyetine koyuyorlar. Yani sandık işi biraz daha aksesuar işine döndü" dedi.

Demirçalı, pandemiden dolayı işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyrek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pandemi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Artık düğünler yapılmaz olunca, evlenenlerin sayısı da düşünce, satışlarımızda baya düştü. Biz genel olarak toptan satıyoruz. Ancak firmalarında sandık talebi azaldı. Yani baya bir etkiledi, düşüş yaşandı. İnşallah kısa zamanda biter. Herkes maske, mesafe, hijyen kurallarına uysa ve dikkat etse biteceğine eminim. Çünkü bulaşıcı bir hastalık, bu şekilde kurallara uyulması ile bulaşıcı hastalık kalmaz. Bu şekilde kimsede hasta olmaz. Umudumuz o yönde. Pandeminin bitmesini ve işlerin tekrar yola girmesini, aynı düzende devam etmesini diliyorum. Yeni normalleşmenin faydası oldu. Olumlu bir hava esti. Yani düğünlerin açılması ile baya satışlarımız arttı. Yani tamamen normalleşme olsa işlerde patlama olacağını düşünüyorum. Ekonominin canlanacağını düşünüyorum.

Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı
Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı

Türk Lirası, Patlama, Sandık, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Yeni normalleşme ile durma noktasına gelen sandık satışları hareketlenmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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