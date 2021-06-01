Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı - Son Dakika

Velilerin çocuklarını okula getirişi

Öğrencilerin okul bahçesine girişi

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması

ÇORUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı. Çorum'da Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler İstiklal Marşı okuduktan sonra ders başı yaptı.