Yeni normalleşmede yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyeceğini açıkladı - Son Dakika

Yeni normalleşmede yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyeceğini açıkladı

Kuantum Araştırma Online Tüketici paneli üzerinden 9 büyük ilde yapılan çalışmada, vatandaşların yüzde 55'lik kesimi, yeni normalleşme sürecinde kafe ve restoranlara gitmeyeceği görüşünü bildirdi.

Yeni normalleşmede yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyeceğini açıkladı, System.String[]

Kuantum Araştırma Online Tüketici paneli üzerinden 9 büyük ilde yapılan çalışmada, vatandaşların yüzde 55'lik kesimi, yeni normalleşme sürecinde kafe ve restoranlara gitmeyeceği görüşünü bildirdi.


"Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli" üzerinden 9 büyük ilde, 600 katılımcı ile yapılan çalışmada; katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kafe ve restoranlara gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini incelendi. Yüzde 55'lik kesim, kafe ve restoranlara gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 24'ü gidecekleri yönünde görüş bildirdi. Yüzde 21'lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi. Sonuçları cinsiyet bakımından incelediğinde kadınların yüzde 61'lik bir oranla, erkeklerden (yüzde 48) istatistiki bakımından anlamlı ve olumsuz bir eğilim ile farklılaştığını gösterdi. Yapılan açıklamada ise "Bu durum, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan "Kafe ve Restoranların" normalleşme sürecinde de olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam edeceğini göstermektedir. Tüketici tarafında tutum ve davranışlar bu şekilde gerçekleşirken, diğer tarafta Kafe ve Restoran işletmecilerinde durum nasıl? "Kuantum Araştırma Online B2B Paneli" aracılığı ile yapılan çalışma, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 100 Kafe ve restoran işletmecisinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sektörel bazlı ve her ay düzenli yapılan bu çalışma ile sektörlerin güven ve umut endeksleri hesaplanmakta ve aylık trend takipleri yapılmaktadır. Ek olarak sektörlerin beklentileri ve mevcut ekonomik durumlardaki davranışları incelenmektedir. Araştırma sonuçlara göre, "Kafe ve Restoranlar" yeni normale, borçlanmış bir şeklide, müşterilerinden virüs kapma korkusu ve müşteri azlığı kaygısı ile dönüyorlar. Yeni normalde alacakları ilk aksiyonları incelediğimizde, toplamda yüzde 47,1'lik bir oran ile virüse karşı çeşitli tedbirler almak başlığı karşımıza çıkıyor. Katılımcıların yüzde 29,4'ünün ilkleri arasında iş yerlerini dezenfekte ederek, hijyen koşulları altında çalışmaya başlamak varken, yüzde 11,8'i sosyal mesafe için oturma düzeninde değişiklik yapmayı ve yüzde 5,9'luk bir kesim ise çalışanlarının birlikte çalışma koşullarını düzenleyeceğini belirtmektedir. Alacakları ilk aksiyonları nansal davranışlar başlığı altında toplayabileceğimiz kitle de yüzde 35,4'ü temsil ediyor. Katılımcıların yüzde 11,8'i kampanyalar yapacağını ve reklam vereceğini belirtirken, yüzde 11,8'i çalışan sayısı azaltacağını, yüzde 5,9'u pandemi sürecinden kaynaklı maddi problemlerini çözmek için kredi çekmek, borç ötelemek ve kaynak oluşturmak gibi aksiyonlar alacağını, yüzde 5,9'u ise online satış yapan sitelere kayıt olacağını söylemektedir. Aynı zamanda işletmecilerin yüzde 82'si yeni normal ile birlikte müşterilerinin satın alım gücünün düşeceğini belirtmekte. Bununla birlikte yüzde 18'lik kesim müşterilerinin satın alım gücünde herhangi bir değişiklik olmayacağını düşünüyor. ve bu düşünceden hareketle yüzde 65'lik bir çoğunluk tüm olumsuzluklara rağmen ürünlerinde herhangi bir yat artışına gitmeyeceğini belirtirken, yüzde 35 ise ürünlerde yat artışına gideceğini söylemekte" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 02:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni normalleşmede yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyeceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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