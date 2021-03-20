Üye Girişi
Yeni Nvidia sürücüsü bazı oyunlardaki hataları çözüyor - Son Dakika

Yeni Nvidia sürücüsü bazı oyunlardaki hataları çözüyor

20.03.2021 10:20
Yeni Nvidia sürücüsü bazı oyunlardaki hataları çözüyor

Özellikle Rocket League, Red Dead Redemption ve Fortnite oyunlarındaki can sıkıcı hatalar yayınlanan son ekran kartı sürücü güncellemesiyle ortadan kalkıyor.

Nvidia tarafından yayınlanan ekran kartı sürücüsü, oyuncuların bazı oyunlarda aldıkları hatalara çözüm oluyor. Özellikle Rocket League, Red Dead Redemption ve Fortnite oyunlarındaki can sıkıcı hatalar yayınlanan son ekran kartı sürücü güncellemesiyle ortadan kalkıyor. Bunun dışında özellikle performansın rekabeti etkilediği Overwatch gibi oyunların oyuncuları, yeni yayınlanan güncelleme ile oyundaki avantajlarını artırabilirler.

Yeni Nvidia sürücüsü Birçok Sorunu Çözüme Kavuşturacak

Yeni Nvidia sürücüsü olan (sürüm 491.92 WQHL) başta Rocket League gibi oyunlar olmak üzere birçok oyunda yaşanılan hataları çözüme kavuşturmayı planlıyor. Sizlerde şimdi Geforce Experience yazılımı üzerinden ekran kartı sürücü güncellemesini yapabilirsiniz. Bu güncelleme ile sizler de sıkıntı çektiğiniz oyunları doyasıya oynama şansına erişmiş olursunuz.

Güncelleme ile yapılan değişiklikler;

  • Bazı masaüstü uygulamaları özellikle uygulama içerisine girildiğinde ekran takılabiliyordu bu sorun ortadan kaldırıldı.

  • Rocket League oyunu için maç yükleme süreleri azalacak

  • GTX 1660 Super ekran kartı bazı bilgisayar ekranlarının üst kısmında titremeye sebep oluyordu bu sorun da ortadan kaldırıldı

    • Sizlede ekran kartınızın yazılımı üzerinden güncel sürüme geçebilirsiniz.

    YORUMLAR
    500

    fortnite, oyunlar, Nvidia, Gamegar, Son Dakika

    Kaynak: Playerbros

    Son Dakika Sadece Haberler Yeni Nvidia sürücüsü bazı oyunlardaki hataları çözüyor - Son Dakika


    Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?         
    11:05
    Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı!         
    10:51
    İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
    10:32
    Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor         
    10:25
    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
    09:50
    Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
    09:24
    Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
    09:06
    Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
    07:49
    Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
    15:55
    Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
    15:28
    Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
    15:26
    Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
    15:25
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
    15:12
    Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
    14:40
    Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
    14:37
    3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
    14:35
    Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
    14:32

    Son Dakika Haberleri
    10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
    10:47 Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti
    10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
    10:34 Bu gençler neden intihar ediyor? 18 yaşındaki genç artında tek cümlelik not bıraktı
    10:31 İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
    10:30 Kozmik canavardaki patlamalar dünyayı etkileyecek mi?
    10:26 Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu
    10:18 İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler!
    10:15 Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında evine kadar taşıdı
    10:14 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil
    Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
    24 saat kesintisiz haber yayını
    Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:11:59. #1.11#
    SON DAKİKA: Yeni Nvidia sürücüsü bazı oyunlardaki hataları çözüyor - Son Dakika
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    [Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
    Advertisement