Son Dakika Haberleri: Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti
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Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti

5 dakika önce

İSTANBUL DHAKadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği tepki çekti.

Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti, System.String[]

İSTANBUL DHA
Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği tepki çekti. Öğrencilere simit parçalarının fırlatıldığı görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, bu gelenek eleştirildi.
Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bugün çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, her yıl tekrarlandığı belirtilen gelenek eleştirildi. Eleştirenler, nimet olan simit parçalarını yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savunuyor.
Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, yeni başlayan öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğünü dile getiriyor. Bu kişilerin ayrıca, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülerek temizlendiği belirtiliyor.
Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Sosyal Medyada paylaşılan görüntüler
-Öğrencilerin okuldan dışarı çıkması
-Velilerin öğrencilere simit parçaları atması
-Atılan simitlerin öğrencilerin geçişinin ardından süpürülmesi


Anadolu Lisesi, Kadıköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
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