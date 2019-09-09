Son Dakika Haberleri: Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti
Son Dakika Güncel Haber

Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti

1 saat önce

KADIKÖY Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği tepki çekti.

Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti, System.String[]

KADIKÖY Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan öğrencilere simit parçaları atma geleneği tepki çekti. Öğrencilere simit parçalarının fırlatıldığı görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, bu gelenek eleştirildi.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bugün çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, her yıl tekrarlandığı belirtilen gelenek eleştirildi. Eleştirenler, nimet olan simit parçalarını yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savunuyor.

Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığı belirtilerek, yeni başlayan öğrencilere hoş geldin merasimi olarak bu geleneğin sürdürüldüğünü dile getiriyor. Bu kişilerin ayrıca, atılan simit parçalarının göreviler tarafından hemen süpürülerek temizlendiği belirtiliyor.

Paylaşılan bir görüntüde ise okul müdürünün, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu görülüyor.

- İstanbul

Anadolu Lisesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
İstanbul'daki bir lisede simit parçalarıyla yapılan karşılama tepki çekti MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon! ABD basınından çarpıcı iddia: Trump yüzünden ABD Rusya'daki ajanını geri çağırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 00:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni öğrencilere simit atma geleneği tepki çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]