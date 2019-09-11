Yeni öğrencilere Türk bayraklı karşılama

Antalya'da bir okulda düzenlenen programda, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, alkışlarla Türk bayrağının altından geçerek okula alınması ilgi gördü.

Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yeni okula başlayan öğrenciler için bahçede bayraklı tören düzenledi.

Öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı tutarak oluşturulan koridordan geçerek açılan büyük bayrağın altından okula girdi. Alkışlarla karşılanan 160 öğrenci, sevinçli anlar yaşadı.

Veli ve öğretmenlerin de katıldığı törenin videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Okulun müdürü Yılmaz Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, coşkulu karşılamadan herkesin memnun kaldığını söyledi.

Yeni öğrencilerin okula daha çabuk alışmalarına da bu durumun faydası olacağına inandıklarını anlatan Güney, "Görüntüler, sosyal medyada 24 saatte 1 milyonun üzerinde izlendi." dedi.

"Birbirlerine ekmek, simit atmalarından üzüntü duydum"

Velilerden Hüseyin İlker Akan, çocukların milli değerlerle yetişmesinin önemli olduğunu belirterek, "Eğitimden beklentimiz sadece akademik başarı değil, aynı zamanda vatan, millet, ülke ve bayrak sevgisi. Bu karşılama bizi çok mutlu etti. Son günlerde sosyal medyada maalesef ekmek, simit gibi nimeti birbirlerinin üzerine atarak eğitim öğretimi açan okullar, öğrenciler gördük. Bundan üzüntü duydum." diye konuştu.

Dokuzuncu sınıfa başlayan öğrencilerden Ahmet Talha Özkan da okula girişte Türk bayrağının altından geçmekten ve alkışlarla karşılanmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çok güzel duygular yaşadığını dile getiren Özkan, "Ağabeylerimiz bize kucak açtı, gülümsedi. Okulu daha çok sevdim. Daha önce başka okullarda da eğitim gördüm ama hiç böyle karşılama olmamıştı." ifadelerini kullandı.