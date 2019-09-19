Son Dakika Haberleri: Yeni öğrencileri terminalde karşılıyorlar
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Yeni öğrencileri terminalde karşılıyorlar

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kayıt yaptıran yeni öğrencilerin karşılanması amacıyla otobüs terminalinde stant açtı.

Yeni öğrencileri terminalde karşılıyorlar, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kayıt yaptıran yeni öğrencilerin karşılanması amacıyla otobüs terminalinde stant açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği çalışanları, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılan stantta kente gelen öğrencileri karşıladı.

Farklı fakülte ve yükseokullarda eğitim görecek öğrencilere üniversite ile ilgili broşür dağıtan ve rehberlik yapan görevliler, barınma ihtiyaçlarıyla ilgili de bilgi aktardı.

Öğrenciler de hizmetten dolayı üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

Stant, yarın kaldırılacak.

Ahi Evran Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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