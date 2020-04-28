Yeni öğretim dönemi kayıtları online devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni öğretim dönemi kayıtları online devam ediyor - Son Dakika

Yeni öğretim dönemi kayıtları online devam ediyor

11 dakika önce

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından uzaktan eğitim başladı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından uzaktan eğitim başladı. Bilfen Okulları da nisan ayı itibariyle tüm okullarında sosyal izolasyonun sağlanabilmesi adına 'Uzaktan (Online) Kayıt ve Tanıtım' dönemine geçti. Okul yönetimi, eğitimin ardından 2020-2021 öğretim yılı kayıt işleminin de online yapılabileceğini duyurdu.

Bilfen Okulları, eğitim sistemini daha yakından tanımak ve 2020-2021 öğretim yılında Bilfenli olmak isteyen öğrenciler için 'Uzaktan (Online) Kayıt işlemleri ve Online Tanıtım' görüşmelerine başladığını duyurdu. Bu yıl İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir, Bursa ve Gaziantep kampüslerinde toplam 20 bin 500 öğrenciye eğitim hizmeti verdiğini belirten okul yönetimi, 2020-2021 öğretim yılında açılacak İstanbul Maslak İlkokul ve Ortaokulu ve yine önümüzdeki sene taşınacağı Kayseri Talas'taki yeni okul kampüsüyle büyümeye devam edeceğini açıkladı.Uzaktan (Online) Kayıt İşlemleri ve Online Tanıtım hakkında detaylı bilgi almak için web sitesinde bulunan 'Öğrenci Kayıt Formu'nu doldurabilecek.


Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:02 Kaynak: DHA

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