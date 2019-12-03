Yeni öğretmenevi Hakkari'ye renk kattı

Hakkari'de hizmete girmesi beklenen 8 katlı ve 152 yataklı yeni öğretmenevi, muhteşem görüntüsüyle kent merkezine ayrı bir renk kattı.



Gündüzleri ayrı bir renk katan ve geceleri ise ışıl ışıl parlayan yeni öğretmenevi, Hakkari'ye ayrı bir görünüm kazandırdı. Hakkari'deki mevcut binaların içinde en lüks konumunda bulunan öğretmenevinin muhteşem görüntüsü adeta göz kamaştırıyor. Bir firma tarafından hiçbir masraftan kaçınmayarak inşa edilen ve batı standartlarını aratmayan 8 katlı ve 64 kişilik çift oda, 12 süit oda, konferans salonu, çok amaçlı salon ve hamamdan oluşan tam donanımlı 152 yataklı öğretmenevi, faaliyete girmek için gün sayıyor.



Öğretmenlere yakışır bir hizmet binası inşa eden ilgili firmaya ve emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar, inşa edilen binanın muhteşem görünümü ile kent merkezine ayrı bir güzellik kattığını ifade ettiler. - HAKKARİ