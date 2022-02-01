Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli - Son Dakika

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Omicron varyantı, koronavirüs salgınında sıklıkla kamuoyunun karşısına çıkan nefes darlığı, halsizlik, öksürük gibi semptomların yanı sıra yeni belirtiler de göstermeye başladı.

HİNDİSTAN'DA DİKKAT ÇEKEN BİR GELİŞME YAŞANDI

ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüsün birçok belirtisi olduğunu duyururken, salgının önlenemediği Hindistan'dan dikkat çekici bir haber geldi. 41 milyondan fazla vakanın olduğu ve 400 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hindistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından APB News, Omicron varyantının yeni belirtisinin tırnaklarda görülebildiğini öne sürdü.

"TIRNAKLARDAKİ OLAĞANDIŞI RENK DEĞİŞİMİ ACİL DURUM İŞARETİDİR"

Medya kuruluşu tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması durumunda insanların corona virüsüne yakalanmış olabileceğine dikkat çekti. Tırnaklardaki bu renk değişiminin kandaki oksijen seviyesiyle ilgili olduğu belirtilirken, "Eğer tırnaklarınızda olağandışı bir renk değişimi varsa bu acil durum işaretidir. Hemen doktora gidin ya da test olun" denildi.

"BİR AN ÖNCE TEST OLMAKTA FAYDA VAR"

El ve ayak tırnaklarının sarı renge dönüşmesinin de oksijen eksikliğinden kaynaklanabileceğini hatırlatan medya kuruluşu, "Bu semptomlar ortaya çıktıysa bir an önce test olmakta fayda var" denildi.

SÜREKLİ YORGUN HİSSEDENLER DE OMICRON'A YAKALANMIŞ OLABİLİR

Okurlarını bilgilendiren ABP News, boğaz ağrısı ve nefes almada sorun yaşayanların da koronavirüs testi olması gerektiğinin altını çizerken, sürekli yorgun hissedenlerin de Omicron'a yakalanmış olabileceğini duyurdu.