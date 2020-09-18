Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik ile sosyal medya paylaşımlarında yer alacak - Son Dakika

Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik ile sosyal medya paylaşımlarında yer alacak

Yeni Opel Mokka'nın Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi, gerçek hayattaki fotoğraf ve videolara dijital bir yeni Mokka ekleme olanağı sunuyor.

Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik ile sosyal medya paylaşımlarında yer alacak, System.String[]

Yeni Opel Mokka'nın Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi, gerçek hayattaki fotoğraf ve videolara dijital bir yeni Mokka ekleme olanağı sunuyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik özelliği ile sosyal medya mecralarında yenilikçi bir çalışmaya imza attı.

Opel'in bugünü ve geleceğini temsil eden yeni Mokka, bu inovatif otomobil sunumu ile tüketiciye kendini sanal Mokka'nın yanında bir videoya yerleştirme olanağı sunuyor.

Opel, gerçek Mokka'yı deneyimlemek için sabırsızlananlara yönelik Facebook ve Instagram Hikayeleri üzerinde bir Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi geliştirdi.

Söz konusu filtre, yeni Mokka'yı kullanıcının akıllı telefonundaki gerçek yaşam fotoğraflarına ve videolarına (örneğin bir ara yol, şehrin herhangi bir yeri veya popüler bir kafe) 3 boyutlu olarak yerleştiriyor.

Kullanıcılar, ortaya çıkan kreatif eserlerini Facebook ve Instagram üzerinden #OpelMokka, #MokkaAR hashtag'leri ve @Opel etiketiyle paylaşabiliyor. Kullanıcılar sonrasında bir filtreleme işlemiyle "Mokka" kelimesini arama motoruna yazarak paylaşımlarına rahatlıkla erişebiliyor.

Kullanıcının yeni Mokka ve AR filtresiyle yaratıcılığını göstermesi için ihtiyacı olan tek şey bir akıllı telefon ve internet bağlantısı oluyor. Kullanıcı kendini Mokka'nın yanına yerleştirebiliyor ve onunla fotoğraf çektirebiliyor veya Opel'in YouTube örneğinde olduğu gibi yüksek teknolojili bir sunum videosu bile çekebiliyor.

İster kapalı, isterse açık alanda olsun en iyi sonuçlar bol ışıklı alanlarda elde ediliyor. Aracın nereye park edilebileceği konusunda herhangi bir sınır bulunmuyor çünkü çalışmanın kurgusu tamamen hayal gücü ile sınırlı oluyor.

Kullanıcı, yeni Mokka'yı evinin önüne park edebilirken, boyut ve açıyı değiştirerek, yakınlaştırıp uzaklaştırarak, resme dokunup döndürerek bir sehpanın üzerine veya başka bir yere de yerleştirilebiliyor. Artırılmış gerçeklik ile hayat bulan yeni Mokka, sosyal medya mecralarında farkındalık kampanyası başlatıyor.

Opel, hayranlarını ve bu yenilikle ilgilenen kullanıcılarını Mokka AR filtresiyle tanıştırmak için, eğitici içerikler sağlıyor, kullanıcı içeriklerini paylaşıyor ve sosyal medya kanallarında profesyonel fotoğrafçıların Mokka fotoğraflarını bir esin kaynağı olarak örnekliyor. Etkinliğin bilinirliğini artırmak ve tanınmasını sağlamak üzere yeni Mokka'nın yaklaşan lansman ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek açısından çalışanlar ve bayiler bu artırılmış gerçeklik platformunda etkin olmaya davet ediliyor.

Opel'in Mokka AR deneyimi teknik olarak Facebook'un tescilli AR geliştirme paketi olan Spark AR ile oluşturuldu. Artırılmış Gerçeklik Filtresi, şu anda farklı sürümlere sahip iOS ve Android tabanlı akıllı telefonlarda çalışıyor.

Yeni Opel Mokka, markanın Opel Vizor olarak adlandırdığı yeni marka yüzü ile ilk kez yollara çıkan, yeniden tasarlanan Opel Şimşek logosunun ilk defa kullanıldığı ve arka tarafında ortada konumlandırılan model ismini taşıyan ilk model. Yeni Mokka aynı zamanda Pure Panel özelliğiyle tamamen dijitalleştirilmiş, sezgisel kokpit ile donatılan da ilk Opel modeli. Buna ek olarak yeni Mokka, piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlar dışında bir de elektrikli güç-aktarma organıyla satışa sunulan ilk Opel olma özelliği bulunuyor.

"Facebook Stories http://s.opel.com/FB_MokkaAR" ve "Instagram Stories http://s.opel.com/IG_MokkaAR" filtreleri kullanılabiliyor.

Sosyal Medya, Cep Telefonu, Facebook, Opel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik ile sosyal medya paylaşımlarında yer alacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı
Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı         
23:19
Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor         
21:51
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak         
16:15
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Udinese'den Stefano Okaka ile 3 yıllığına anlaştı         
12:49
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
"14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" diye bağırıp bacağından vurdular! Vatandaşlar olay yerinden canlı yayın yaptı         
11:09
"Ölümümden Müge Anlı sorumludur" mektubu bırakan kadının eşi, kameralar önünde beddua etti         
10:23
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Sicilya adasında evlenecek çiftlere 3 bin euroya kadar ikramiye verilecek Sicilya adasında evlenecek çiftlere 3 bin euroya kadar ikramiye verilecek         
14:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 03:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik ile sosyal medya paylaşımlarında yer alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei