Yeni Opel Mokka'dan IntelliLux LED Matrix farlar - Son Dakika

Yeni Opel Mokka'dan IntelliLux LED Matrix farlar

14.03.2021 08:55
Yeni Opel Mokka'dan IntelliLux LED Matrix farlar, System.String[]

Yeni Opel Mokka'nın IntelliLux LED Matrix farları, trafikteki diğer sürücülerin gözünde parlama yapmadan geceyi gündüze dönüştürüyor.

Yeni Opel Mokka'nın IntelliLux LED Matrix farları, trafikteki diğer sürücülerin gözünde parlama yapmadan geceyi gündüze dönüştürüyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel'in yeni marka kimliğini tam anlamıyla yansıtan ilk model olan yeni Mokka, marka için inovasyon ve prestiji temsil ediyor. Yeni Opel Vizör ve Opel Pure Panel kokpit gibi öncü ve yenilikçi çözümleri de bünyesinde barındıran Yeni Mokka, Opel'in üst sınıf araçlardaki yenilikçi teknolojileri daha geniş kitlelere ulaştırma geleneğini de sürdürüyor. Rüsselsheim'da geliştirilen uyarlanabilir IntelliLux LED Matrix farlar ise buna iyi bir örnek olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Far Teknolojileri Başkanı Ingolf Schneider, öncü aydınlatma teknolojilerini geliştirmek ve bunu müşterileri için kullanılabilir hale getirmenin Opel'e özgü bir yaklaşım olduğunu belirterek, "IntelliLux LED Matrix farlar, trafikteki diğer sürücülerin gözünde parlama yapmadan geceyi gündüze dönüştürüyor. Bu teknolojiyi geleneğimiz doğrultusunda, araç sınıfından bağımsız olarak çeşitli Opel modellerinde kullanıma sunuyoruz. Bu açıdan bakıldığında yeni Mokka, yenilikçi bir teknolojiyi, geniş kitlelerle buluşturan bir teknoloji taşıyıcısı olarak da adlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

IntelliLux LED Matrix farların tasarım potansiyeline işaret eden Schneider, "Son derece kompakt LED'ler sayesinde müşterilere geçmişte olduğundan çok daha ince farlar sunabiliyoruz. Yeni Mokka, sadece en iyi aydınlatmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda harika görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her yeni Mokka versiyonu en güncel LED farlarla donatılıyor

Verilen bilgiye göre, giriş seviyesinden itibaren her yeni Mokka versiyonu, Opel'e özgü tasarımıyla gündüz farlarından gece farlarına, sinyal lambalarından stop lambalarına kadar en güncel LED farlarla donatılıyor.

14 LED'li adaptif IntelliLux LED Matrix farlar, bu sınıfta kullanıma sunulan özel bir donanım olarak öne çıkıyor. Söz konusu teknoloji, Xenon veya geleneksel aydınlatma çözümlerine göre çok daha üstün, daha net, daha güçlü ve daha dayanıklı. Yeni Mokka'daki IntelliLux LED Matrix farlar, makul fiyatlı ve kolay ulaşılabiliyor.

Opel'in öncü far teknolojisi Insignia, Astra ve Corsa modellerinde olduğu gibi yeni Mokka'da da uzun farlar sürekli açıkken sürüş yapma imkanı sağlıyor. Yaklaşan veya önde giden araçlar, bağımsız LED hücreler tarafından saliseler içerisinde ışık konisinden çıkartılıyor. Böylece o anda trafikte bulunan hiç kimsenin gözünü almayan farları sayesinde yeni Mokka ile geceler gündüze dönüşüyor. Yeni Opel vizör, ön panel tarafından çerçevelenen akıllı farlarıyla gece sürüşünü daha güvenli ve daha konforlu hale getiriyor. Otomobilin şehir sınırlarını terk etmesiyle Matrix farlar, 50 km/s üzerindeki hızlarda otomatik olarak yanıyor.

Stop lambalarında da LED teknolojisi kullanılıyor. Tasarımcılar LED teknolojisi sayesinde daha geniş ve daha ince stop lambalarıyla yeni Mokka'ya dinamik, güçlü bir görünüm kazandırdı ve kalite algısını artırdı.

Opel, binek otomobil modellerinin çoğunda birçok otomatik fonksiyona sahip tam LED farlar sunuyor. Opel Grandland X ve Opel Crossland sürücüleri ve yolcuları, geceleri optimum görüşün keyfini sürebiliyor. Sadece daha yüksek aydınlatma performansı sunmakla kalmayan LED teknolojisi, aynı zamanda geleneksel farlara kıyasla daha verimli. Bu da karbondioksit emisyonlarının daha da azaltılmasına katkı sağlıyor.

Matrix, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Opel Mokka'dan IntelliLux LED Matrix farlar - Son Dakika


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