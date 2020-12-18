Yeni Opel Vivaro-e "2021 Yılın Uluslararası Vanı" seçildi - Son Dakika

Yeni Opel Vivaro-e, 24 hafif ticari araç gazetecisi ve yayıncısından oluşan uzman juri üyeleri tarafından "2021 Yılın Uluslararası Vanı" (IVOTY - International Van of the Year 2021) ödülünü aldı.

Opel açıklamasına göre, üç farklı gövde uzunluğu ve birçok gövde tipiyle üretilen batarya elektrikli Vivaro-e, profesyonellere, ödün vermeden sıfır emisyonlu ulaşımın olanaklarından yararlanma imkanı sağlıyor.

Vivaro-e müşterileri kullanım gereksinimlerine bağlı olarak iki farklı lityum-iyon bataryadan birini seçebiliyor. 75 kWh kapasiteli batarya WLTP döngüsüne göre 330 kilometre elektrikli menzile imkan tanırken, 50 kWh kapasiteli batarya 230 km elektrikli menzil sunuyor.

"Opel, büyük bir hızla elektrikliye geçiş yapıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller, yeni Vivaro-e'nin "2021 Yılın Uluslararası Vanı" olarak seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Lohscheller, şunları kaydetti:

"Hafif ticari araç dünyasında hayal edilebilecek bu en büyük ödül için IVOTY jürisinin uzmanlarına çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Vivaro-e, ait olduğu segmentin standartlarını yeniden belirliyor ve Opel'in hafif ticari araç portföyünün elektrikliye geçişine öncülük ediyor. Önümüzdeki sene, Combo ve Movano modellerimizin elektrikli versiyonlarını ürün gamımıza dahil edeceğiz. Bu da 2021 yılının sonundan itibaren ürün gamımızın tamamen elektrikli olması anlamına geliyor. Ürün gamında altıdan fazla batarya elektrikli veya hibrit araç olan Opel, ürün gamının tamamı ile büyük bir hızla elektrikliye geçiş yapıyor. 2024 yılına kadar tüm binek ve hafif ticari araçlarımızın elektrikli versiyonlarına sahip olacağız."

Açıklamadaki bilgilere göre, Groupe PSA'nın EMP2 platformundan yararlanan Vivaro-e, IVOTY jürisi tarafından da taktir edildiği üzere, son derece kapsamlı sürüş destek sistemlerine sahip olan bir van. Vivaro-e, yükseltilmiş gösterge ekranı dışında şeritte kalma yardımcısı, kapsamı genişletilmiş trafik işareti tanımlama sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, önden çarpışma uyarı sistemi ve otomatik acil durum fren sistemi gibi özelliklere sahip.

Marka, 2019 yılında da Combo modeli ile IVOTY ödülünü almıştı. Böylelikle Şirket, art arda, iki yılda iki IVOTY ödülünün sahibi oldu. Opel, hafif ticari araçta elektrikliye geçişiyle, Vivaro-e'nin ardından gelecek sene elektrikli Combo ve Movano modellerini satışa sunmayı planlıyor.

Ayrıca daha önceki yıllarda Opel; 1999 yılında Astra Van, 2002 yılında ilk nesil Vivaro ve 2019 yılında Combo modeli ile Yılın Uluslararası Vanı ödülünü, üç kez daha kazanmıştı.