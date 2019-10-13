Yeni Oppo Reno Ace, Sadece 30 Dakikada Şarj Oluyor

Oppo'nun yeni Reno Ace'si kesinlikle hızlı şarj oluyor, sadece 30 dakika!

Yeni Oppo Reno Ace özellikleri ve fiyatı?



Bu yıl hızlı şarj teknolojilerinin daha da geliştiğine şahit olduk. Xiaomi ve Vivo'nun özellikle çılgın mı çılgın şarj teknolojileri ile karşılaştık. Bazı hızlı şarj teknolojileri 4.000 mAh'lik bataryayı 17 dakikada şarj ederken, şimdiki teknoloji de bu süreler 13 dakikalara inmiş durumda…



Ancak bu bahsettiğim teknolojiler hala kavramsal tasarım durumunda.



Bu markaların rakipleri arasında yer alan Oppo, 30 dakika içerisinde tamamen şarjı artık mümkün kılıyor. Yeni Oppo Reno Ace 30 dakikada bu işi yapıyor. Yeni cihaz kutusunda 65W'lık bir hızlı şarj ile birlikte geliyor.



Şirket, 4.000 pili şarj etmek için SuperVOOC 2.0 yeni Gallium Nitride (GaN) teknolojisiyle hızlı şarj kullanıyor. Ayrıca şirket bataryanın boyutunda küçülmeyi sağlıyor.



Yeni Oppo Reno Ace bu şarj teknolojisinin yanında 90 hz'lik yenileme hızlı 6.5 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 855+ mobil işlemci ise yeni amiral gemilerinde gördüklerimizden.



Teknik Özellikleri



Ekran: 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD + AMOLED (web ve uygulamalar arasında gezinme daha hızlıdır)

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 855+

Bellek : 12GB

Arka kamera : 48 megapiksel birincil sensör + 8 megapiksel ultra geniş sensör + 13 megapiksel telefoto sensör (5x optik zoom)

Ön kamera : 16 megapiksel

Pil : 4.700mAh

Yazılım : ColorOS6.1 ile Android 10

Dahili depolama: 256GB UFS 3.0 (veri okuma/ yazma işlemlerinin önceki nesilden iki kat daha hızlı olduğu anlamına gelir)



Yeni telefon şu anda yaklaşık 422 dolardan satışa sunuluyor. Avrupa ve Hindistan potansiyel pazarları arasında, Bu model ülkemize gelirse bence çok alıcısı olabilir.