Yeni Oppo Reno5 Lite'nin tasarım hikayesi

Oppo Reno5 Lite modeli geliştirilirken dikkate alınan noktalardan birinin "rahatlık ve kullanılabilirlik açısından ürünün modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olması" olduğu belirtildi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo'nun vizyoner tasarımının ilk örneklerinden biri 2013 yılında kullanıcılara sunulan Oppo Find 5 oldu. Ekran çapı 5 inç, kalınlığı 9 mm olan ve ekranın gövdeye oranı yüzde 70'in üzerinde olan akıllı telefon, rekabette bir adım önde yer alıyordu.

Ekran çapının telefonun uzunluğu ve kalınlığı üzerinde önemli bir etkisi olmakla birlikte akıllı telefon tasarımlarında rahatlık için odaklanılması gereken "kalınlık" ve "ağırlık" gibi 2 etken bulunuyor. Tüketicilerin daha büyük ekranlara ihtiyacı kalmamış olabilir ancak daha fazla özellik talebi devam ediyor. Bu da telefonun içinde daha fazla parça olması anlamına geliyor.

Oppo Reno5 Lite modeli geliştirilirken dikkate alınan noktalardan birinin "rahatlık ve kullanılabilirlik açısından ürünün modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olması" olduğu belirtilirken, en çok satın alınan blucinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 160.1x73.2x7.8 mm ölçülerindeki Oppo Reno5 Lite, herhangi bir kot pantolonun cebine rahatlıkla sığıyor.

Oppo, Reno5 Lite'yi tasarlarken akıllı telefonun ağırlığını 172 grama indirdi. Öncelikle kaliteden taviz vermeden gövdeye gömülü çelik çerçeve küçültüldü. İkinci olarak, cihazın genel gücünü azaltmadan yapı optimize edildi, basitliği sağlamak ve ağırlığı azaltmak için fazla plastikler kesildi. Son olarak, nihai ağırlığı azaltmak için ısı iletimi daha iyi ve yoğunluğu düşük olan alüminyum alaşımı kullanıldı.

Oppo Reno5 Lite'nin ana kartı da uzunluğu açısından sektörde lider konumda bulunuyor. Bu, esas olarak arka kamera ve çip gibi bileşenlerin düzenlenmesi ve ürünün küçültülmesiyle gerçekleştirildi. Belirli optimizasyon önlemlerinin alındığı Reno5 Lite modelinde 4 kameranın ana gövdesi yatay yerleştirildi ve böylece ana kartın kullanım oranı arttı. Ana kartın uzunluğunun azaltılması ve cihazın küçültülmesi sayesinde pil uzunluğu için daha fazla yer açıldı.

Kalitatif tüketici araştırmalarına göre, akıllı telefonlarda mor-mavi gölgesi özellikle beğeniliyor ve insanları şeffaf kılıf kullanmaya daha istekli kılıyor. Arka kapağı parlayan ürün güzel, estetik açıdan hoş ve teşvik edici görülüyor.

Oppo Reno5 Lite de renkleri ve kullandığı kaliteli malzemeleri ile öne çıkan bir model olarak tüketicilerle buluşuyor.