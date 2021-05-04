Yeni oranlar, "Beşiktaş şampi..." dedirtti! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ise pek şans tanınmadı

Bir önceki haftanın şampiyonluk oranlarına kıyasla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları, galibiyet almalarına rağmen 9.00'dan 12'ye ve 5.50'den 6'ya geriledi. Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak ortadan kalktığı için şampiyonluk oranı verilmedi. Derbinin sonucunun ardından oranlarda yine büyük bir değişim bekleniyor.

İşte Oranlar:

Beşiktaş: 1.05

Fenerbahçe: 6.00

Galatasaray: 12.00

Geçen haftanın oranları:

Beşiktaş: 1.10

Fenerbahçe: 5.50

Galatasaray: 9.00