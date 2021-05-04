Yeni oranlar, "Beşiktaş şampi..." dedirtti! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ise pek şans tanınmadı
04.05.2021 14:56
Süper Lig'de yarışın bitimine 3 karşılaşma kala şampiyonluk oranları güncellendi. Sergen Yalçın önderliğinde 39'uncu hafta alınan 7-0'lık galibiyet ile şampiyonluğa göz kırpan Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin ise ikinci sıraya kurulması, İddaa'nın oranlarını değiştirdi. Lider siyah-beyazlılara verilen oran, "Beşiktaş şampi..." dedirtirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları ise düştü.
Bir önceki haftanın şampiyonluk oranlarına kıyasla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları, galibiyet almalarına rağmen 9.00'dan 12'ye ve 5.50'den 6'ya geriledi. Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak ortadan kalktığı için şampiyonluk oranı verilmedi. Derbinin sonucunun ardından oranlarda yine büyük bir değişim bekleniyor.
İşte Oranlar:
Beşiktaş: 1.05
Fenerbahçe: 6.00
Galatasaray: 12.00
Geçen haftanın oranları:
Beşiktaş: 1.10
Fenerbahçe: 5.50
Galatasaray: 9.00
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