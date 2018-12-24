Son Dakika Haberleri: Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek

Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek

2 saat önce

Ordu'da temeli Temmuz 2017'de atılan Yeni Ordu Stadı, bu sezona yetişmedi. Stat, önümüzdeki sezon hizmete açılacak.

Ordu'da temeli Temmuz 2017'de atılan Yeni Ordu Stadı 2019-2020 sezonunda hizmete girecek.

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen ve alttan ısıtma sistemi ile sulama, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlanan stadın rulo çimleri ekim ayında döşendi. Çimlerin hazır hale gelmesinin ardından son aşama olarak tribünlere döşenecek 20 bin kişilik koltuk ihalesi ile çevre düzenlemesi için ikmal ihalesi yapılması yeni yıla kaldı. Yetkililer, stadın ikmal ihalesinin 2018 yılına yetiştirilemeyeceğini, 2019 yılının bütçesinden gerçekleştirileceğini, yeni yıl bütçesinin serbest bırakılacağı Mart ayından sonra gerçekleştirilecek ihalenin inşaatının tamamlanmasının ancak Haziran ayından önce bitirilemeyeceği vurguladılar.

STAT ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AÇILACAK

Yetkililer ayrıca, stadın bu sezona yetişmeyeceği ancak 2019-2020 sezonundan itibaren spor müsabakalarına hazır hale geleceğini belirttiler. Bu durumda Yeni Orduspor, bu sezonu 19 Eylül Stadında tamamlayacak.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak olan 20 bin kişi kapasiteli Yeni Ordu Stadında 25 loca, 428 araçlık kapalı ve 126 araçlık toplam 554 araçlık otopark bulunuyor. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stadın deniz tarafından otel de yer alacak. Toplamda 90 bin metre kare alan üzerine kurulan yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:44 Kaynak: İHA

Yeni Ordu Stadı, Ordu, Spor
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YORUMLAR (5)
  • ld: bır ulkeyı coketmenın en ıyı yolu kapasıtesı yuzmılyonlarca lıralık stadlar yapmak ordunun nufusu ne yaptığınız stad ne her ıle stad yapmak demek ulkenın mıllı kaynaklarını heba etmek demek 1 stad gunumuzun şartları ıle yuzmılyonlarca tl demek yazık ısraf hıcmı ALLAH kokusu yok sızde Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • vorey: BÖYLE MAL MAL YERLERE PARALARIMIZI HARCAYIP GÖZ BOYUYORLAR. MİLLETTE MAÇA GİDİP İZLEYECEK NE ZAMAN VAR NEDE PARA. STAT AÇANA KADAR FABRİKA AÇIN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • .: ORDUNUN NE SÜPER LİĞDE NE SPOR TOTO LİĞİNDE TAKIMI YOK ARTIK AMATÖR MAÇLARA ÇOK SEYİRCİ GELİR BU STADIN KAPASİTESİ YETMEZ YENİSİNİ YAPMAK LAZIM Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır


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