Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek

Ordu'da temeli Temmuz 2017'de atılan Yeni Ordu Stadı 2019-2020 sezonunda hizmete girecek.

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen ve alttan ısıtma sistemi ile sulama, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlanan stadın rulo çimleri ekim ayında döşendi. Çimlerin hazır hale gelmesinin ardından son aşama olarak tribünlere döşenecek 20 bin kişilik koltuk ihalesi ile çevre düzenlemesi için ikmal ihalesi yapılması yeni yıla kaldı. Yetkililer, stadın ikmal ihalesinin 2018 yılına yetiştirilemeyeceğini, 2019 yılının bütçesinden gerçekleştirileceğini, yeni yıl bütçesinin serbest bırakılacağı Mart ayından sonra gerçekleştirilecek ihalenin inşaatının tamamlanmasının ancak Haziran ayından önce bitirilemeyeceği vurguladılar.

STAT ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AÇILACAK

Yetkililer ayrıca, stadın bu sezona yetişmeyeceği ancak 2019-2020 sezonundan itibaren spor müsabakalarına hazır hale geleceğini belirttiler. Bu durumda Yeni Orduspor, bu sezonu 19 Eylül Stadında tamamlayacak.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak olan 20 bin kişi kapasiteli Yeni Ordu Stadında 25 loca, 428 araçlık kapalı ve 126 araçlık toplam 554 araçlık otopark bulunuyor. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stadın deniz tarafından otel de yer alacak. Toplamda 90 bin metre kare alan üzerine kurulan yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak.