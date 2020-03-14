Yeni ördüğü duvara yaslanan usta 3. kattan zemine düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni ördüğü duvara yaslanan usta 3. kattan zemine düştü - Son Dakika

Yeni ördüğü duvara yaslanan usta 3. kattan zemine düştü

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, tuğlalarla yeni ördüğü duvara yaslanınca, yıkılan duvarla birlikte 3. kattan zemine düşerek yaralandı.

Yeni ördüğü duvara yaslanan usta 3. kattan zemine düştü, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, tuğlalarla yeni ördüğü duvara yaslanınca, yıkılan duvarla birlikte 3. kattan zemine düşerek yaralandı.


Olay, saat 11.00 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Saroğlu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saroğlu Sokak üzerinde bir inşaatta çalışan Remzi K.(50) adlı işçi, binanın çatı katında tuğlalar ile duvar örmeye başladı. Duvarı bitiren Remzi K. bir anlık dalgınlık sonucu yeni ördüğü duvara yaslanınca yıkılan duvar ile birlikte 3. kattan binanın zeminine düştü. Bina zeminindeki tahtalara çarparak yere düşen Remzi K. yaralanırken, durumu gören diğer inşaat işçileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Remzi K., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşerken zemindeki tahtalara çarpması sonucu ölümcül şekilde yaralanmadığı belirlenen işçinin durumunun ciddi olmadığı olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Derince, Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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