Son Dakika Haberleri: Yeni Orduspor - Pazarspor: 2-3

Yeni Orduspor - Pazarspor: 2-3

1 saat önce

STAT: Ordu 19 EylülHAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)YENİ ORDUSPOR: Yavuz Aygün (xx), Çağrı Bülbül (xx)(Dk. 66 Furkan Işıkdemir), Yusuf Orhan (xx), Fatih Özçelik (xx), Kerim Bölük (xx), Mustafa Kayabaşı (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Osman Şahin (xx)(Dk.

Yeni Orduspor - Pazarspor: 2-3, System.String[]


STAT: Ordu 19 Eylül

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)

YENİ ORDUSPOR: Yavuz Aygün (xx), Çağrı Bülbül (xx)(Dk. 66 Furkan Işıkdemir), Yusuf Orhan (xx), Fatih Özçelik (xx), Kerim Bölük (xx), Mustafa Kayabaşı (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Osman Şahin (xx)(Dk. 66 Alperen Doğan), Hasan Kaya (xxx) (Dk.53 Sebahattin Usta), Kerem Hakan Vapuroğlu (xx), Mehmet Fuat Gölbaşı (xxx).

PAZARSPOR: Ceyhun Demircan (xx), Soner Ergençay (xx), Emre Gemici (xxx)(Dk.90+4 Can Muhaammed Vural), Muhammed Emin Balcılar (xx), Çağatay Polatdemir (xx), Gökalp Seçal (xx), Aykut Civelek (xx), Ozan Karabacak (xx)(Dk. 84 Maksut Birben), Sinan Yazıcı (xxx)(Dk. 90+1 Kadir Yılmaz Çelik), Oktay Gümüş (xx), Samet Göker (xx)

GOLLER: Dk. 8 Emre Gemici, Dk. 52 Sinan Yazıcı, Dk. 63 Emre Gemici (Pazarspor), Dk. 13 Mehmet Fuat Gölbaşı (penaltı), Dk.21 Hasan Kaya, (Yeni Orduspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 24'üncü haftasında Yeni Orduspor, sahasında konuk ettiği Pazarpor'a 3-2 mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:30 Kaynak: DHA

Ordu, Furkan Işıkdemir, Orduspor, Spor
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