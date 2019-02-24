Yeni Orduspor - Pazarspor: 2-3
1 saat önce
STAT: Ordu 19 EylülHAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)YENİ ORDUSPOR: Yavuz Aygün (xx), Çağrı Bülbül (xx)(Dk. 66 Furkan Işıkdemir), Yusuf Orhan (xx), Fatih Özçelik (xx), Kerim Bölük (xx), Mustafa Kayabaşı (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Osman Şahin (xx)(Dk.
STAT: Ordu 19 Eylül
HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Necdet Çelik (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)
YENİ ORDUSPOR: Yavuz Aygün (xx), Çağrı Bülbül (xx)(Dk. 66 Furkan Işıkdemir), Yusuf Orhan (xx), Fatih Özçelik (xx), Kerim Bölük (xx), Mustafa Kayabaşı (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Osman Şahin (xx)(Dk. 66 Alperen Doğan), Hasan Kaya (xxx) (Dk.53 Sebahattin Usta), Kerem Hakan Vapuroğlu (xx), Mehmet Fuat Gölbaşı (xxx).
PAZARSPOR: Ceyhun Demircan (xx), Soner Ergençay (xx), Emre Gemici (xxx)(Dk.90+4 Can Muhaammed Vural), Muhammed Emin Balcılar (xx), Çağatay Polatdemir (xx), Gökalp Seçal (xx), Aykut Civelek (xx), Ozan Karabacak (xx)(Dk. 84 Maksut Birben), Sinan Yazıcı (xxx)(Dk. 90+1 Kadir Yılmaz Çelik), Oktay Gümüş (xx), Samet Göker (xx)
GOLLER: Dk. 8 Emre Gemici, Dk. 52 Sinan Yazıcı, Dk. 63 Emre Gemici (Pazarspor), Dk. 13 Mehmet Fuat Gölbaşı (penaltı), Dk.21 Hasan Kaya, (Yeni Orduspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 24'üncü haftasında Yeni Orduspor, sahasında konuk ettiği Pazarpor'a 3-2 mağlup oldu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:30 Kaynak: DHA
Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Gol Sevinci Sırasında Baygınlık Geçirdi
Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu
Ankaragücü BB Erzurumspor'u 2-1 Mağlup Etti