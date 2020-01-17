Yeni Orduspor'un ismi ve logosu değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Orduspor'un ismi ve logosu değişti - Son Dakika Spor

Yeni Orduspor'un ismi ve logosu değişti

7 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Yeni Orduspor'un isim ve logosu değişti.

Yeni Orduspor'un ismi ve logosu değişti, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Yeni Orduspor'un isim ve logosu değişti. Buna göre Yeni Orduspor'un ismi 52 Orduspor Futbol Kulübü olarak tescillendi.


Şükrü Bodur'un Kulüp Başkanlığına seçilmesinin ardından yeni bir oluşuma giden mor beyazlı takım ilk iş olarak isim ve logosunu değiştirdi. Kapanan Orduspor'un yerine oluşturulan bir ekiple yola çıkan takımın isminin 52 Orduspor Futbol Kulübü olması ve mor-beyaz renk ağırlıklı logosunun değişmesi 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edildi.


Genel kurulun aldığı karar Türkiye Futbol Federasyonuna(TFF) gönderildi. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Yeni Orduspor'un isminin değiştirilmesini ve yeni logosunun kabul edilmesine karar verdi. Yeni isim ve logo TFF web sitesinden duyuruldu. - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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