Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı - Son Dakika

Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı

29.04.2021 16:44

Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı -Sivas'ta kurulan ikinci Organize sanayi bölgesi olan Demirağ OSB'de yerli ve milli vagonların üretileceği fabrikanın temelleri atıldı Sivas'ta kurulan ikinci Organize sanayi bölgesi olan Demirağ OSB'de yerli ve milli vagonların üretileceği...

Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı

- Sivas'ta kurulan ikinci Organize sanayi bölgesi olan Demirağ OSB'de yerli ve milli vagonların üretileceği fabrikanın temelleri atıldı

SİVAS - Sivas'ta kurulan ikinci Organize sanayi bölgesi olan Demirağ OSB'de yerli ve milli vagonların üretileceği fabrikanın temelleri atıldı.

Sivas'ta kurulan ikinci Organize Sanayi Bölgesiolan Demirağ OSB'de ilk fabrikasının temelleri düzenlenen törenle atıldı. Yerli ve milli vagonların üretileceği fabrika, 70 bin metrekare kapalı alanı ile Sivas'ın en büyük fabrikası olacak.

Temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Başkanı Mustafa Eken ve il protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti.

300 milyon liralık yatırımla bin kişiye istihdam sağlanacak

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "300 milyonluk bir yatırım 70 bin metrekarelik bir kapalı alan. Bittiği takdirde Sivas'ta da en büyük kapalı alanda üretim yapacak bir fabrika olacak. Bu bizim için büyük bir şans. Sivas'a değer katacak" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise bin kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, "Bugün içerisinde yaşadığımız süreç içerisinde ilimiz, ülkemiz ve Sivas için özellikle tarihi bir güne imza atıyoruz. Bugün burada bin kişiyi istihdam edecek bir fabrikayı devletine, milletine, ülkesine, ekonomisine, geleceğine güvenerek 'ya Allah bismillah diyerek' yatırım kararı vermesi ve hızlı bir şekilde temel atmasıdır" şeklinde konuştu.

Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı
Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı
Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı
Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı
Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı
Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Milli, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni OSB'de ilk fabrikanın temelleri atıldı - Son Dakika Ekonomi


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