Son Dakika Haberleri: Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı
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Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı

1 saat önce

Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul-İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.

Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı, System.String[]
Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul- İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılan İstanbul - Bursa - İzmir otoyolu trafiği rahatlattı. Geçtiğimiz bayram ve uzun resmi tatillerde, yoğun trafiğin yaşandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-İzmir arasında sürücüler otobanla rahat nefes aldı. Trafik akışının rahatladığı yolda, vatandaşların genellikle otobanı tercih ettiği görüldü. Önceki tatillerde kullanılan yolda ise trafik akışı kesintisiz sağlandı. - BURSA
İstanbul, Bursa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
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