Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı
1 saat önce
Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul-İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul- İzmir
arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımı ile hizmete açılan İstanbul - Bursa
- İzmir otoyolu trafiği rahatlattı. Geçtiğimiz bayram ve uzun resmi tatillerde, yoğun trafiğin yaşandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-İzmir arasında sürücüler otobanla rahat nefes aldı. Trafik akışının rahatladığı yolda, vatandaşların genellikle otobanı tercih ettiği görüldü. Önceki tatillerde kullanılan yolda ise trafik akışı kesintisiz sağlandı. - BURSA
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