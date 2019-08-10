Son Dakika Haberleri: Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı
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Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı

1 saat önce

Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdıBURSA - Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul-İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.

Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı
BURSA - Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul- İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılan İstanbul - Bursa - İzmir otoyolu trafiği rahatlattı. Geçtiğimiz bayram ve uzun resmi tatillerde, yoğun trafiğin yaşandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-İzmir arasında sürücüler otobanla rahat nefes aldı. Trafik akışının rahatladığı yolda, vatandaşların genellikle otobanı tercih ettiği görüldü. Önceki tatillerde kullanılan yolda ise trafik akışı kesintisiz sağlandı.
İstanbul, Bursa, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
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