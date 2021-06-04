Yeni otobüslerin rengi ve tasarımı için "söz hakkı" Ankaralı'da - Son Dakika

- Yeni otobüslerin rengi ve tasarımı için "söz hakkı" Ankaralı'da

ANKARA - Başkent Mobil uygulaması üzerinden düzenlenen anketle Ankaralılar akıllı cep telefonlarından 'Söz Hakkı' butonunu kullanarak, 6 Haziran tarihine kadar yeni otobüslerin renk ve tasarımlarını oylayabilecek.

Katılımcı demokrasi anlayışı ve ortak akıl ilkesini "BLD 4.0" adındaki teknolojik gelişmelerle destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şimdi de yeni alınacak otobüslerin renk ve tasarımlarını Başkentlilerin belirlemesini istediklerini açıkladı. 2013 yılından sonra Ankara'da ilk kez alınan 301 yeni otobüs için firmalarla yapılan sözleşme imza törenine katılan Yavaş, "Dış giydirme tasarımlarının son halini hemşehrilerimizle birlikte belirleyeceğiz. Tasarımlar ankete açılacak ve Ankaralılar olarak otobüslerimizin rengine, tasarımlarına birlikte karar vereceğiz" dedi.

Başkent mobil üzerinden anket

İlk etapta EGO Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile 28 Mayıs tarihine kadar yeni otobüslerin renk ve tasarımları konusunda Başkentlilerin fikirlerini ve tasarımlarını topladı.

Başkentlilerden gelen tasarımların değerlendirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Mobil uygulaması üzerinden vatandaşlara yeni otobüslerin hangi renk ve tasarımda olmasını istediklerini soran bir anket düzenledi.

Körüklü ve solo otobüsler için farklı tasarımlar bulunuyor

Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, 6 Haziran Pazar günü saat 20.00'ye kadar Başkent Mobil uygulamasında yer alan 'Söz Hakkı' butonuna tıklayarak ve sadece bir kez profil bilgilerini doldurarak beğendikleri tasarımlara oy verebilecek.

Yapılacak oylama sonucunda en çok oy alan renk ve tasarımlar, 6 Haziran'dan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Başkentlilerin seçeceği renk ve tasarımdaki otobüsler aşama aşama teslim alındıktan sonra hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, "BLD 4.0" adı verilen uygulama ile yakında bölgesel konulara dair o bölgede yaşayanlara yönelik anket çalışmalarına başlayacak.