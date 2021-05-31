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Yeni otomobillerde "benzinlinin" payı yüzde 60'ı geçti - Son Dakika

Yeni otomobillerde "benzinlinin" payı yüzde 60'ı geçti

31.05.2021 11:40
Yeni otomobillerde

Trafiğe kaydı yapılan yeni otomobillerde benzin yakıtlıların payı Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 45.1'den, bu yıl yüzde 60.8'e yükseldi.

Trafiğe kaydı yapılan yeni otomobillerde benzin yakıtlıların payı Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 45.1'den, bu yıl yüzde 60.8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yılın ilk dört ayında da, benzin yakıtlı yeni otomobillerin payı yıllık bazda, yüzde 44.2'den yüzde 58.4'e çıktı.

Buna karşılık dizel otomobillerin payı da, Nisan'da yıllık bazda yüzde 49.2'den yüzde 24'e ve ilk dört ayda da yüzde 45.9'dan yüzde 28.3'e geriledi.Yeni otomobillerde elektrikli-hibrit yakıtlıların payı da Nisan'da yıllık bazda yüzde 2.%ten yüzde 9.8'e yükselirken, ilk dört ayda da yüzde 3.1'den yüzde 7.9'a çıktı.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Nisan'da aylık bazda lüzde 21.4 azalırken, yıllık bazda yüzde 155.1 arttı. Nisan'da trafiğe kaydı yapılan toplam 102 bin 461 adet taşıtın, yüzde 54.4'ünü otomobil, yüzde 21.9'unu motosiklet, yüzde 13.6'sını kamyonet, yüzde 6.0'sını traktör, yüzde 2.7'sini kamyon, yüzde 0.8'ini minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 24 milyon 553 bin 312'ye yükseldi. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.4'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 2.0'sini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 55 bin 733 adet otomobilin yüzde 12.6'sı Renault, yüzde 11.6'sı Volkswagen, yüzde 10.7'si Fiat, yüzde 8.7'si Toyota,  yüzde 5.8'i Opel, yüzde 5.6'sı Skoda, yüzde 5.2'si Peugeot, yüzde 4.7'si Dacia, yüzde 4.5'i Citroen, yüzde 4.3'ü Honda, yüzde 4.2'si Hyundai, yüzde 3.2'si Mercedes-Benz, yüzde 3.2'si Ford, yüzde 2.8'i Kia, yüzde 2.1'i Audi, yüzde 1.9'u BMW, yüzde 1.9'u Nissan, yüzde 1.7'si Seat, yüzde 1.3'ü Volvo, yüzde 0.6'sı Land Rover ve yüzde 3.2'si diğer markalardan oluştu.Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 63.9 artarak 426 bin 96 adete çıkarken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6.6 azalarak 15 bin 67 adete geriledi.Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 31.1'i 1401-1500, yüzde 26.4'ü 1300 ve altı, yüzde 18.7'si 1301-1400, yüzde 16.6'sı 1501-1600, yüzde 6.2'si 1601-2000, yüzde 0.7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 252 bin 969 adet otomobilin yüzde 40.3'ü beyaz, yüzde 28.3'ü gri, yüzde 10.4'ü mavi, yüzde 7.6'sı kırmızı, yüzde 6.6'sı siyah, yüzde 2.2'si turuncu, yüzde 1.4'ü kahverengi, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.3'ü yeşil renkli iken yüzde 2.2'si diğer renklerdeydi. (Grafik - Tablo)


Yeni otomobillerde benzinlinin payı yüzde 60'ı geçti
Yeni otomobillerde benzinlinin payı yüzde 60'ı geçti
Yeni otomobillerde benzinlinin payı yüzde 60'ı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, Benzin, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yeni otomobillerde 'benzinlinin' payı yüzde 60'ı geçti - Son Dakika Ekonomi


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