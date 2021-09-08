Yeni Overwatch yaması, Özel Oyunlar tarayıcısını düzenliyor!

Güncelleme ayrıca Rekabetçi üçe üç Lokavt Eliminasyonu'nun dördüncü sezonunu da getiriyor.

HATA DÜZELTMELERİ

Genel

Bir maçta konsol oyuncularının En İyi 500 prestij simgelerini görmelerini engelleyen bir hata düzeltildi.

Maç tekrarı listelerinde maç havuzu simgelerinin eksik görünmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Sezon 28 ve Sezon 29 istatistiklerinin kariyer profilinde aynı görünmesine neden olan bir hata düzeltildi.

2020 yılbaşı şapka oyuncusu simgesi açıklamasında 2021'i gösteren bir hata düzeltildi.

Takımda iki şifacı olmasına rağmen bir rol sırası maçında "Bir şifacıya ihtiyacımız var" ping mesajının görünmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Bir denetleyici kullanırken Oyun Modu seçeneklerinin seçilmesini engelleyen özel oyun tarayıcısındaki bir hata düzeltildi.

İstatistikler sekmesinde rekabetçi CTF sezonlarını yanlış sırada gösteren kariyer profiliyle ilgili bir hata düzeltildi.

Popüler sekmesi, en çok oynanan modları ve trend olmaya başlayan modları gösterir. Favoriler sekmesi, oyuncuların favori oyun modlarını seçmelerine ve bunları bir liste halinde derlemelerine olanak tanır. Oyuncular, listedeki herhangi bir modun yanındaki yıldız simgesini işaretleyerek bir oyun modunu favorilerine ekleyebilirler. En Son sekmesi, bir oyuncunun son zamanlarda oynadığı tüm oyun modlarını gösteriyor.

Karakterler

Doomfist

Rocket Punch'ın bir duvara çarparken bazen darbe efektlerini veya animasyonları oynatmamasına neden olan bir hata düzeltildi.

Mei

Kneel ifadesinde, gözlerinin düzgün şekilde canlandırılmamasına neden olan bir hata düzeltildi.

Reaper

Düşman Reaper'ın bazı görsel efektlerinin düşük hasar efektleri ayarlarındayken düşman yerine dostça görünmesine neden olan bir hata düzeltildi

Soldier: 76

Grillmaster görünümü kuşanıldığında "Bazı Saygı Göster" ses hattının düzgün çalmamasına neden olan bir hata düzeltildi

Symmetra

Oyuncu kamerasının ışınlayıcı aracılığıyla seyahat ederken oynanamaz alanda kısa süreliğine görünmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Ayrıca, Özel Oyunlar ayarlarındaki açıklamanın hemen üzerinde bulunan Mod Adı adlı yeni bir Özel Oyun ayarı da bulunmaktadır. Özel Oyunlar tarayıcısındaki farklı modları temsil etmek için kullanılır. Overwatch geliştiricileri, içerik oluşturucuları yeni Mod Adı doldurulmuş olarak oyun modlarını yeniden yüklemeye teşvik ediyor, böylece oyuncular onları daha kolay bulabiliyor. Özel Oyun'da Mod Adı girilmemişse, bunun yerine paylaşım kodu görüntülenecek.

Özel Oyunlar tarayıcısındaki iyileştirmelere ve bazı hata düzeltmelerine ek olarak, yeni bir Rekabetçi üçe üç Eleme sezonu başladı. Yama hakkındaki tüm detaylara göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.