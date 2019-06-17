Yeni oyun parkları için çalışma
1 saat önce
DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi vatandaşların istek ve taleplerine yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi
vatandaşların istek ve taleplerine yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Karaca Mahallesine yeni bir park yapılması amacıyla yer belirlemeye gitti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışan ekipler, Karaca mahallesinde imar durumu kamu alanı ve park olarak belirlenen, 100. Yıl Okulu yanındaki 835 metrekarelik arsada çalışma alanı belirledi. Parkın inşa edileceği alan üzerini taşlarla çeviren ekipler yaptıkları açıklamada Karaca mahallesi sakinleri tarafından talep edilen park alanında çocuk oyun gruplarının yanı sıra dinlenme alanları, spor aletleri ve yeşil alanların oluşturulacağı belirtilerek fiili çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi. - DÜZCE
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