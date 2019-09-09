Son Dakika Haberleri: "Yeni Özbekistan Türkiye’nin stratejik ortağı olacak"
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"Yeni Özbekistan Türkiye’nin stratejik ortağı olacak"

1 saat önce

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, iki ülke arasında zarar gören ilişkilerin ardından ticarette Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlığında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Ticaret hacminde hedef; 5 milyar dolar.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, iki ülke arasında zarar gören ilişkilerin ardından ticarette Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlığında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Ticaret hacminde hedef; 5 milyar dolar. Türkiye, stratejik ortağımız olacak" dedi.

Özbekistan, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:25 
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