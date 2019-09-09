"Yeni Özbekistan Türkiye’nin stratejik ortağı olacak"

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, iki ülke arasında zarar gören ilişkilerin ardından ticarette Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlığında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Ticaret hacminde hedef; 5 milyar dolar. Türkiye, stratejik ortağımız olacak" dedi.