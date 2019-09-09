"Yeni Özbekistan Türkiye’nin stratejik ortağı olacak"
1 saat önce
Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, iki ülke arasında zarar gören ilişkilerin ardından ticarette Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlığında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Ticaret hacminde hedef; 5 milyar dolar.
Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjayev, iki ülke arasında zarar gören ilişkilerin ardından ticarette Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlığında yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Ticaret hacminde hedef; 5 milyar dolar. Türkiye, stratejik ortağımız olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:25
Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden minik futbolcu hayatını kaybetti Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmez Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi CHP'li 11 belediye WhatsApp grubu kurdu