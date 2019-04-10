Yeni paketin etkileri uzun vadede görülür
2 saat önce
Uzmanlar, reform paketinde önemli başlıklara ilişkin detay olmadığını, etkilerinin ancak orta uzun vadede görülebileceğini söylediler.
Uzmanlar, reform paketinde önemli başlıklara ilişkin detay olmadığını, etkilerinin ancak orta uzun vadede görülebileceğini söylediler. Ayrıca mali disiplin ile büyümeyi desteklemeye yönelik hedeflerin çeliştiğine işaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:29
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