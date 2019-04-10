Son Dakika Haberleri: Yeni paketin etkileri uzun vadede görülür

Yeni paketin etkileri uzun vadede görülür

2 saat önce

Uzmanlar, reform paketinde önemli başlıklara ilişkin detay olmadığını, etkilerinin ancak orta uzun vadede görülebileceğini söylediler.

Yeni paketin etkileri uzun vadede görülür, System.String[]
Uzmanlar, reform paketinde önemli başlıklara ilişkin detay olmadığını, etkilerinin ancak orta uzun vadede görülebileceğini söylediler. Ayrıca mali disiplin ile büyümeyi desteklemeye yönelik hedeflerin çeliştiğine işaret ettiler.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:29 
Ekonomi
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