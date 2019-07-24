Son Dakika Haberleri: Yeni PAOK Patronu Abel Ferreira Felsefesini Açıkladı
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Yeni PAOK Patronu Abel Ferreira Felsefesini Açıkladı

1 saat önce

Abel Ferreira, Portekizli Braga takımından ayrıldıktan sonra PAOK FC menajeri oldu. PAOK'ta aşılamak istediği felsefeyi duyun.

Abel Ferreira, Portekizli Braga takımından ayrıldıktan sonra PAOK FC menajeri oldu. PAOK'ta aşılamak istediği felsefeyi duyun.
Yeni PAOK Patronu Abel Ferreira Felsefesini Açıkladı
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 
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