Yeni PAOK Patronu Abel Ferreira Felsefesini Açıkladı
1 saat önce
Abel Ferreira, Portekizli Braga takımından ayrıldıktan sonra PAOK FC menajeri oldu. PAOK'ta aşılamak istediği felsefeyi duyun.
Abel Ferreira, Portekizli Braga takımından ayrıldıktan sonra PAOK FC menajeri oldu. PAOK'ta aşılamak istediği felsefeyi duyun.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05
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