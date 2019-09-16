Yeni park için çalışmalar başladı

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün mahalle sözleşmelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini öncelik sırasına göre karşılayan ekipler, Sancaklar Mahallesine yeni bir park kazandırmak için harekete geçti.



Düzce Belediyesi "gönül belediyeciliği" anlayışını çalışmalarına yansıtmayı sürdürüyor. Başkan Dr. Faruk Özlü'nün seçim döneminde 56 mahallenin sakinleri ile imzaladığı mahalle sözleşmeleri uygulanmaya devam ediyor. Mahalle sakinlerinin özellikle çocuk ve ailelere yönelik yaşam alanları inşa edilmesi yönündeki talepleri hızla karşılanırken Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliği ile Sancaklar mahallesinde çalışma başlatıldı. Ağır iş makineleri ile zemin düzenleme işlemi yapan ekipler mahalleye yeni bir park kazandırmak için çalışıyor. Beton zeminleri inşa eden ekipler çocuk oyun grubu ve dinlenme alanlarından oluşacak parkı kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor. - DÜZCE