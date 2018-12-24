Yeni Park ve Sosyal Yaşam Alanı Hizmete Açıldı

Bilecik
Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi
Özyörem Sitesi üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilen sosyal yaşam alanı ve çocuk parkının açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Şehrin birçok mahallesinde önemli çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, bu kez İsmetpaşa Mahallesi Özyörem Sitesi önünde güzel bir parkı, vatandaşların hizmetine sundu. Daha önceleri, atıl ve kötü bir görüntüye sahip alan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile İsmetpaşa Mahallesine yeni bir sosyal yaşam alanı ve çocuk parkı olarak değerlendirildi.
Gerçekleştirilen açılış programına AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman
, Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar
ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.
"Boş bulduğumuz alanlara hemşehrilerimizin yararlanacağı mekanlar kazandırdık"
Açılışta konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, boş ve atıl buldukları her alana vatandaşların yararlanacağı mekanlar kazandıklarını ifade etti. Can, "Özyörem bölgesinde yapmış olduğumuz Park ve Sosyal Yaşam Alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme ve gelişmenin eseri olarak da böyle güzel çalışmaları ortaya koyuyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizin vermiş olduğu destekle canla başla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu alan daha önceleri atıl ve mezbelelikti. Milletvekilimiz döneminde yapımına başladığımız ve yine benim zamanında tamamlamak ve açmak nasip oldu. Tabi Bilecik'imizde 2004'ten beri 100'ün üzerinde parklar yaptık. Ama bunun yanında her boş bulduğumuz alanları vatandaşlarımızın kullanımına park ve sosyal yaşam alanı diye sunduk. Burası gerçekten özel bir park oldu. Burada ayrıca hanımefendilerin de güzel bir talepleri vardı. Bu kez yetiştiremedik. Ancak önümüzdeki dönemde İnşallah kadınlarımızın işletip kullanabilecekleri kapalı bir mekanı sizlerin hizmetine sunacağız. İnşallah onu da beraberce açarız" şeklinde konuştu.
Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar ise Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Park ve Sosyal Yaşam Alanının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, katkıları dolayısıyla Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti.
Dualarla açılışı yapılan Park ve Sosyal Yaşam Alanına ayrıca Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Belediye Başkanı Nihat Can ile katılımcılar tarafından 3 adet fidan dikildi.
Yoğun ilgi ve katılımın olduğu Özyörem Sitesi Park ve Sosyal Yaşam Alanının açılışı, pilav ve ayran ikramıyla sona erdi. - BİLECİK