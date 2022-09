Kuveytli adaylar, parlamento seçimlerine sosyal medya aracılığıyla hazırlandı

Yeni parlamento üyelerini seçmeye hazırlanan Kuveyt'te adaylar bu dönemde seçim propagandalarını daha çok sosyal medyada yürüttü.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 2 Ağustos'ta "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" parlamentoyu feshetti.

Prens tarafından yayımlanan kararnamede, parlamentonun "siyasiler arasındaki uyumsuzluğun, iş birliği eksikliğinin, farklılıkların, çatışmaların, kişisel çıkarların ve tarafların birbirini kabul etmemesinin düzeltilmesi amacıyla" feshedildiği belirtildi.

Son 10 yılda onuncu kez feshedilen Kuveyt'te meclis üyelerinin belirlenmesi için vatandaşlar yarın sandık başına gidecek.

Bu çerçevede son gününe girilen propaganda döneminde adayların seçim kampanyaları dikkati çekti. Adaylar bu süreçte daha çok seçim merkezleri, çadırlar ve sosyal medya aracılığıyla kendilerini tanıtma yoluna gitti.

"Sınırlı bütçeyle sınırsız paylaşım"

Bu seçimde adayların kampanyayı sınırlı bütçeyle yürüttüğü belirtildi. Adayların eski seçimlerin aksine kampanyalar için daha az bütçe ayırarak, daha çok sosyal medyaya ağırlık verdiği gözlendi. Bunda bütçe konusunda devletin katı denetleme faktörünün ve halka yeni bir hitap şekli oluşturma çabasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Önceden daha çok broşürlerle, tanıtıcı kitaplarla kendilerini anlatan adaylar, bu seçimde "sınırlı bütçeyle sınırsız paylaşım" yolunu seçerek, kendilerini sosyal medya aracılığıyla tanıtmak suretiyle yeni bir üslupla daha çok kitleye ulaşma yolunu tercih etti.

Dolayısıyla seçim kampanyasında sosyal paylaşım siteleri ve Youtube gibi video paylaşım siteleri baskın araçlar oldu.

Gazeteci ve sosyal medya uzmanı Ali es-Sened, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bu seçimde modern araçlar ve teknoloji daha çok kullanılmaya başlandı. Televizyon, broşür ve geleneksel yöntemlerin rolü geriledi." dedi.

Sosyal paylaşım sitelerinden özellikle Kuveyt'te yaygın kullanılan Twitter ve İnstagram'ın kampanyaların bir parçası olduğunu anlatan Sened, tanıtıcı kısa görüntüler ve hikayelerin, uzun videolardan daha etkili olduğunu, bunların internette daha çok yayıldığını ve izlendiğini ifade etti.

Kurulan seçim merkezleri ve çadırların eskiden olduğu gibi bugün de yerini koruduğunu aktaran Sened, çadırlarda adayların, halka bizzat seçim vaatlerini ve çalışmalarını anlattığını kaydetti.

Gazeteci Yusuf er-Rufai de yeni dönemde sosyal medyanın propaganda da başat rol oynadığına değinerek, "Dönem değişti. Gazeteler, broşürler, televizyonlar aracılığıyla yapılan seçim propagandalarının yerini sosyal medya aldı." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunu artık sosyal medyanın yönlendirdiğini dile getiren Rufai, adayların medyada güçlü bir şekilde var olarak, özellikle genç kitleye bu şekilde ulaştığını söyledi.

Seçim merkezleri ve buralarda kurulan çadırların da seçim propagandasında önemli yer tuttuğunu belirten Rufai, merkezlerde adayların yalnızca oturup kendini tanıtmakla kalmadığını, halkın toplanmasıyla etkili programlarla buraların adeta siyasi forumlar ve konferanslara dönüştüğünü, adayların bu şekilde yalnızca oy toplamak değil, siyasi bilinç oluşmasına da katkı sağladığını vurguladı.

Aktivist Halif bin Halid el-Halife de adayların sosyal medyayla kendini tanıttığını belirterek, bu seçimlerde adayların daha çok siyasi reform söylemlerine yöneldiğini, uçuk vaatlerden, dev projelerden uzak durduğunu kaydetti.

Meclis, 50 üyeden oluşuyor

Ülkede 23 Ocak 1963 tarihinde kurulan ve görev süresi 4 yıl olan Kuveyt Millet Meclisi, doğrudan genel seçimle halk tarafından seçilen 50 üyeden oluşuyor.

Seçimlerde genellikle ülke, her bölgeden 10 temsilci seçilmek üzere, 5 bölgeye ayrılıyor. 2012 yılının sonuna kadar her seçmen 4 aday için oy kullanma hakkına sahipken, bu tarihten itibaren oy hakkı, her Kuveytli için 1 oy ile sınırlandırıldı.

Kuveyt el-Yevm gazetesi tarafından ağustos ayında yayınlanan son istatistiklere göre, ülkedeki seçmen sayısı yaklaşık 800 bine ulaştı.

Seçme hakkını elde etme yaşının 21 olduğu Kuveyt'te, Ulusal Muhafız üyeleri dışında askerler oy kullanamıyor.

Meclis dışından atanan bakanlar, seçilmiş meclis üyelerinin üçte birini geçmemeleri kaydıyla görevleri dolayısıyla üye olarak kabul edilir.

Parlamento 10 yılda 10 kez feshedildi

Kuveyt parlamentosu, kuruluşundan bu yana birçok siyasi krize tanık oldu ve birçok dönüm noktasından geçti. Bu çerçevede 2011 ile 2022 yılları arasında meclis 10 kez feshedildi. Meclisin feshi genellikle Emirlik veya yargı kararıyla gerçekleştirildi.

Kuveyt anayasası, meclisin feshedilmesinin nedenlerinin Emirlik kararnamesince açıklığa kavuşturulmasını şart koşuyor ve aynı nedenlerle meclisin bir daha feshedilemeyeceğini öngörüyor.

Feshin ilanından itibaren 2 ayı geçmemek üzere yeni seçim yapılması gerekiyor. Belirlenen tarihlerde yeni seçimlerin yapılamaması durumunda meclis tüm anayasal yetkileriyle yeniden göreve dönebiliyor.