Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı - Son Dakika
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Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı

6 saat önce

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı, System.String[]

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Partinin kuruluş başvurusu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük, Yeşim Karadağ ve Nedim Yamalı'dan oluşan heyet tarafından bakanlığa yapıldı. Çıkışta açıklama yapan Ayhan Sefer Üstün, parti kuruluşunu tamamladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu saat itibarıyla, daha önce de bahsettiğimiz gibi partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Buradaki alındı belgesiyle birlikte artık kurumsal hale geldik. Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdık yeni bir alternatif doğdu. Bundan sonra kuruluş çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Yarın da partimizin tanıtımı toplantısı olacak. Kurucular, amblem, tüzük ve programın tanıtımını gerçekleştireceğiz. İsim olarak birçok alternatif konuşuldu. Vatandaşlarımız teveccüh ediyorlar, birçok ilgi var partimize, ismine, logosuna ve kurucular kurulunu inşallah yarın hep birlikte öğreneceğiz."


Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:38 Kaynak: DHA
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