Yeni Peugeot 2008, 29 Ocak'ta satışa sunulacak - Son Dakika

Yeni Peugeot SUV 2008, 29 Ocak'ta Türkiye'deki tüketicilerle buluşacak.

Yeni Peugeot 2008'in basın tanıtımı İstanbul, Kemer Country Orman Evi'nde gerçekleştirildi. Önceki nesli ile tüm dünyada yaklaşık 1,2 milyon adet satış gerçekleştirilen Peugeot SUV 2008 çok daha güçlü tasarımı ile Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine 29 Ocak'ta sunulacak.

Modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini barındıran yeni SUV 2008, Peugeot markasının sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini bünyesinde bulundururken, yeni nesil Peugeot i-Cockpit 3D ile fark oluşturacak.

Pazara iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan yeni SUV 2008'in benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak. Aracın fiyatı ise satışa sunulduğu gün açıklanacak. Marka, yılın son çeyreğinde de yeni 208'i tüketicilerle buluşturacak.

"2020 için 700 binlik pazar talebine cevap verecek planlamalarımız var"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, toplantıda yaptığı konuşmada, "2019 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen, temkinli iyimserliğimizi koruduk, pazarı doğru tahmin ettik ve isabetli planlama yaptık. Gösterdiğimiz performansla pazar payımızı bir önceki yıla göre 1,2 puan artırdık. Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerin merkezinde tuttuk. Operasyonel verimliliğe odaklandık, bayi teşkilatımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ettik. Etkin planlama ve yenilenen ürün gamı başarımızda önemli rol oynadı." dedi.



2020 yılında toplam pazarın 600 bin olacağını öngördüklerini ancak 700 binlik pazar talebine cevap verecek planlamaları bulunduğunu aktaran Anaç, "Müşteri deneyimi, bayi ağının gelişimi, stratejik ürün planlama ve operasyonel mükemmeliyet bu sene de en çok önem verdiğimiz konular olacak." diye konuştu.



Peugeot Türkiye, 2019'da pazar payını yüzde 6'ya çıkardı

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre Peugeot Türkiye, 2019'da bir önceki seneye göre yüzde 22,8 daralarak 479 bin 60 adet ile tamamlanan Türkiye toplam pazarında satışlarını artırma başarısı gösterdi. Marka 2019 yılında 23 bin 57'si binek, 5 bin 804'ü hafif ticari olmak üzere toplam 28 bin 861 araç satışı gerçekleştirerek yüzde 6 pazar payı elde etti.

Bir önceki seneye göre 1,2 puan artış gösteren Peugeot, böylelikle pazar payını en çok artıran ikinci marka oldu.

Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini iki basamak yükseltme başarısı da gösteren Peugeot beşinciliğe yerleşti.



Binek araç pazarı satış sıralamasında da üç basamak yükselen Peugeot, 11 bin 263 adetlik SUV 3008 satışı ile C-SUV segmentinde liderliği yakalarken, 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan ve sürüş keyfi ile beğeni toplayan Peugeot SUV ailesi de 14 bin 152 adetlik satış ile 2019 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu.



Ayrıca Peugeot Türkiye, Peugeot Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında payını 2,4 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi. Peugeot Türkiye'nin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanısıra ürün gamında yenilenen Rifter, Boxer Minibüs ve 508 Sedan modelleri önemli rol oynadı.