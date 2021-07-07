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Yeni Peugeot 9x8 Le Mans Hypercar, "üst sınıf yarış için" tasarlandı - Son Dakika

Yeni Peugeot 9x8 Le Mans Hypercar, "üst sınıf yarış için" tasarlandı

07.07.2021 15:06
Yeni Peugeot 9x8 Le Mans Hypercar,

Peugeot, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Le Mans 24 Saat yarışları için ürettiği yeni otomobili Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar'ı düzenlenen online bir etkinlikle tanıttı.

Peugeot, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Le Mans 24 Saat yarışları için ürettiği yeni otomobili Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar'ı düzenlenen online bir etkinlikle tanıttı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Sport Engineered ekibi ve Peugeot Design tasarımcılarının uyumlu çalışmasıyla oluşturulan 9X8, estetik ve akıcı hatları, aerodinamik yapısı, arka kanada gerek duymayan tasarımı ve güçlü marka kimliğiyle motor sporlarında yeni bir çağın habercisi olmaya hazırlanıyor.

2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (FIA WEC) 2 adet araçla mücadele edecek olan yeni 9X8 Le Mans Hypercar, 4 tekerlekten çekişli hibrit güç aktarma sistemiyle Peugeot'nun yol ve yarış otomobillerine yönelik çevreye duyarlı performansını ifade eden Neo-Performance stratejisini yansıtıyor.

Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar'ın arka kısmında PEUGEOT HYBRID4 500KW güç-aktarma sisteminin parçası olarak, 2,6 litre hacimli, bi-turbo, 90 derece açılı, V6 silindirli 500 kW (680 HP) gücünde motor yer alıyor. Hiper yarış otomobilinin bu gücünü, ön kısımda yer alan 200 kW motor-jeneratör ünitesi, yedi vitesli sıralı şanzıman ve batarya destekliyor. Yeni 9X8 Le Mans Hypercar, yol otomobillerine de uyarlanabilen üst sınıf sportif geçmişi, çağın ötesindeki tasarımı, yüksek verimlilik seviyesi ve ileri teknolojileriyle Peugeot'nun Neo-Performans vizyonuna uygun bir proje olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Dayanıklılık yarışlarına göre şekillendi

Peugeot'nun en yeni dayanıklı yarış otomobili olarak nitelenen 9X8 Le Mans Hypercar, isminde yer alan 9 rakamına da ilham kaynağı olan, 1992 ve 1993'te Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanan Peugeot 905'in ve 2009'da Fransız Klasik Yarışı'nı kazanan Peugeot 908'in varisi olarak öne çıkıyor. Otomobilin adında yer alan X de, Hypercar'da kullanılan dört tekerlekten çekiş teknolojisini ve markanın motor sporları dünyasındaki elektrikliye geçiş stratejisini somutlaştıran hibrit güç aktarma sistemini ifade ediyor.

En sonda yer alan 8 rakamı ise Peugeot'nun 208, 2008, 308, 3008 ve 5008 ile birlikte, Peugeot Sport Engineered etiketiyle donatılan ilk model olan 508 olmak üzere markanın güncel modellerinde kullandığı son rakamı temsil ediyor. İlham aldığı tüm köklere rağmen, aerodinamik çözümleri ve özgünlüğü hemen fark edilen 9X8 Le Mans Hypercar; PEUGEOT Sport Teknik Müdürü Olivier Jansonnie sorumluluğunda çalışan geliştirme mühendislerinin ve Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann liderliğindeki tasarım ekibinin ortak çalışmalarıyla oluşturuldu.

Aynı zamanda 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (FIA WEC) 2 otomobil olarak mücadele edecek olan Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve ACO (Automobile Club de l'Ouest) tarafından, dayanıklılık yarışlarının eski LMP1 kategorisinin yerini alan yeni Le Mans Hypercar (LMH) sınıfı yönetmeliklerine göre şekillendi.

Aerodinami benzersiz görünümle şekilleniyor

Yeni Peugeot 9X8 LE Mans Hypercar'ın dış görünümündeki şekillendirilmiş jantlar, otomobilin düzenli, keskin ve dengeli yan hatlarına katkıda bulunuyor. Kanat havalandırmaları lastiklerin üst kısmını ortaya çıkarırken, kusursuzca gövdeye entegre edilen aynalar ise havanın otomobilin üzerinden akıp geçtiği izlenimine katkı sağlıyor ve aracın aerodinamiğini gözler önüne seriyor. Peugeot'nun ticari modellerinde olduğu gibi, 9X8'in ışık imzası da üçlü pençe görünümünü sergiliyor. Markanın yeni aslan başı logosu ise otomobilin ön ve yan kısımlarında alttan aydınlatmalı olarak uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann, "9X8 bir Peugeot. Buna bağlı olarak çalışmamıza yön veren orijinal taslaklar, hafifçe öne eğik kokpit dahil sıçramaya hazır büyük bir kediyi tasvir ediyor. Peugeot 9X8'in genel hatları, markanın tasarım ipuçlarını ifade ederken, zarif formlar duygu ve dinamizmi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Konuyu değerlendiren Peugeot Sport WEC Programı Teknik Müdürü Olivier Jansonnie, şunları kaydetti:

"Yeni Le Mans Hiper Otomobil yönetmelikleri, geleneksel performans artırıcı sistemlerin önemini ortaya koymak için hazırlandı. 9X8'i tasarlamak tutkulu bir deneyim oldu. Otomobilin performansını ve özellikle aerodinamiğini optimize etmek için yeni yollar icat etme, yenilik yapma ve keşfetme özgürlüğüne sahiptik. Yönetmelikler, arka kanadı belirtmeden yalnızca bir adet ayarlanabilir aerodinamik parçaya izin veriyor. Hesaplamalarımız, çalışmalarımız ve simülasyonlarımız yüksek performansın kanat olmadan da elde edilebileceğini ortaya koydu."

Stellantis Motorsporları Müdürü Jean-Marc Finot ise arka kanadın olmamasını yenilikçi bir adım olarak değerlendirerek, "Elde etmiş olduğumuz belli orandaki aerodinamik verimlilik sayesinde bu özelliği ortadan kaldırdık. Nasıl diye sormayın. Bunu mümkün olduğu kadar uzun bir süre bir sır olarak saklamaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

İç mekanda özgün tasarım ve kaliteli işçilik fark ediliyor

"Bugüne kadar tamamen işlev odaklı, özgün olmayan ve marka kimliği de olmayan yarış otomobili kokpitine özel bir yaklaşım getirmek istedik" şeklinde kokpiti değerlendiren Matthias Hossann, "Renk şemamız ve Peugeot'nun i-Cockpit iç tasarım imzasının birleşimi, 9X8'in kokpitine özgün bir görünüm kazandırırken, aracın iç mekan çekimlerinde hemen bir Peugeot olarak tanınmasını da sağladı." yorumunu yaptı.

Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson ise "Peugeot Design ve Peugeot Sport ekiplerini çok iyi tanıyorum ve her zaman kaliteli, yenilikçi işler üretiyorlar. Ama itiraf etmeliyim ki 9X8 beni büyüledi. Gerçekten de muhteşem. Yenilikçi, akıcı çizgilerinin bu kadar güçlü bir marka kimliği yayma şekli ustaca." değerlendirmesinde bulundu.

Peugeot'nun dayanıklılık yarışlarına katılımı, sportiflikten çok daha fazlasını bünyesinde barındırıyor" ifadelerini kullanan Jackson, şunları kaydetti:

"Dayanıklılık yarışı, bize Le Mans ile olan ilişkimizin neden bu kadar güçlü olduğunu anlatan olağanüstü bir laboratuvar. 24 saat boyunca zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığımız bir yarı, teknolojimizin ve araştırma çalışmalarımızın sonuçlarını görmek için önemli bir fırsat sağlıyor. Bu fırsat yarış pistinde elde ettiğimiz sonuçlardan daha önemli. Le Mans, yol otomobillerimizin yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için şu anda geliştirmekte olduğumuz hibrit sistemleri ve teknolojileri denemek için bize rekabetçi bir ortam sağlıyor. Peugeot Sport ekipleri araştırmaların seri üretimde kullanılmasından gurur duyuyorlar."

Hiper verimli hibrit güç-aktarma sistemi

Otomobilin arka kısmına Peugeot HYBRID4 500KW güç-aktarma sisteminin parçası olarak 2,6 litre hacimli, bi-turbo, 90 derece açılı, V6 silindirli içten yanmalı bir motor konumlandırıldı. Otomobilin önünde ise 200 kW motor-jeneratör ünitesi, yedi vitesli sıralı şanzıman ve batarya yer alıyor. İleri teknolojiye sahip güçlü, 900 volt gibi yüksek voltajlı ve yüksek yoğunluklu batarya, Peugeot Sport ve TotalEnergies'in bir yan kuruluşu Saft iş birliği ile geliştirildi. Zorlu Le Mans 24 Saat yarışında otomobillerin kat ettiği mesafe, Formula 1'in tüm sezonunda kat edilen mesafeye yakın olarak 5.400 kilometre boyunca sürüyor.

Jeneratör, Otomobil, Le Mans, Peugeot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Peugeot 9x8 Le Mans Hypercar, 'üst sınıf yarış için' tasarlandı - Son Dakika Ekonomi


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