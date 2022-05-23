Yeni Peugeot logosu ilk defa kullanıldı!

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2021'in başlarında düzenlediği basın toplantısında yeni logosunu tanıttı. Marka, elektrikli otomobil üretiminde yeni bir dönemi işaretlemek ve yeniden markalaşmanın bir parçası olarak bu logoyu tercih etti. Marka, 1960'lardaki amblemini hatırlatan bir aslan başı logosunu şimdi, ilk kez kullandı.

Yeni logonun arkasında radar teknolojisi yer alıyor

Kendini dünyanın ayakta kalan en eski otomotiv markası olan tanımlayan Peugeot, on yıl aradan sonra ilk kez logosunu güncelledi. Bu yeni logo ise ilk kez kendini Peugeot 308'de gösterdi. Tanıtıldığı günden beri standartları yeniden belirleyen 308, markanın yeni logosunu ilk kez kullanması bakımından önemli.

Yeni Peugeot 308 önemli ödüllere layık görüldü!

Yeni Peugeot 308'in ön ızgarasındaki logosu, sahip olduğu ileri teknolojilerle de dikkatleri çekiyor. Markanın logosu, en yeni Peugeot modelinin tasarımını öne çıkarmakla kalmıyor, radar teknolojisiyle sürüş destek sistemlerine bilgi akışı sağlıyor.

Şirketin açıklamasına göre logo, ızgara tasarımı ve birçok krom unsurlarıyla desteklenmiş deseniyle 308'in tasarımına uyum sağlıyor. Ayrıca aracın ızgara tasarımının tüm ihtişamını gösterebilmesi için plakalık, ön tamponun alt kısmında yer aldı. Sürüş destek sistemi ise, ızgaranın estetik görüntüsünü bozmaması için logonun arkasında yer alıyor.

Aynı zamanda logo, yeni Peugeot 308'de iki farklı versiyonda yer alıyor. Bunlardan biri Active versiyonu, diğeri ise yenilikçi sürüş destek radarıyla oluşan Allure ve GT versiyonları. Bu versiyonlar, görüntü olarak aynı olsa da teknik açıdan farklılık gösteriyor.

Peugeot mühendisleri, sürüş destek sisteminin kusursuz çalışması için radarın yaymış olduğu dalgaları bozmamaya dikkat etti. Bunun için de yeni logonun yüzey kalınlığının sabit olmasına ve logoyu meydana getiren bileşenlerin hiçbir şekilde metal parçacığı içermemesine önem verdiler.

Yeni logonun üretim süreci, Peugeot için bir ilk oluyor

Peugeot'un yenilikçi logosu, çeşitli aşamalardan oluşan üretim sürecine sahip. İlk olarak polikarbon enjeksiyon sabit kalınlıkta kusursuz bir ön panel ortaya çıktı. Sonrasında ise indiyumdan oluşan bir arka panel üretiliyor. Az bulunan indiyum, görsel ve teknik açıdan ihtiyacı karşılayan tek element olduğu için özel olarak tercih ediliyor.

Üretimde kullanılan hassas üretim tekniği, radar dalgalarına engellemeyen ve doğal krom görünümü sağlamasına yardımcı olan özelliklere sahip. Lazer oyma işlemiyle de yeni logonun yüzeyindeki aslan simgesi ortaya çıkıyor. Bu aşamalı üretim süreci ise Peugeot için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Peugeot'un yeni logosunu beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.