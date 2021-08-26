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Yeni "POCO X3 GT 256 GB" n11.com'da satışta - Son Dakika

Yeni "POCO X3 GT 256 GB" n11.com'da satışta

26.08.2021 10:52
Yeni

n11.com, POCO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu POCO X3 GT'nin 256 GB'lık modeli n11'e özel olarak satışa sundu.

n11.com, POCO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu POCO X3 GT'nin 256 GB'lık modeli n11'e özel olarak satışa sundu.

Alışveriş platformu n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, teknoloji rüzgarı estirmeye devam ediyor.

Satışa sunduğu iddialı ürünleriyle kısa sürede sektörde önemli bir yer edinen POCO, yeni akıllı telefonu POCO X3 GT'yi dün itibarıyla n11.com'da satışa sundu.

POCO X3 GT'nin 256 GB'lık modeli ise lansman dönemi boyunca sadece n11.com'da müşterileriyle buluşacak. 64MP üçlü kamerası ve ekran özellikleriyle dikkati çeken yeni akıllı telefon, MediaTek Dimensity 1100 5G işlemcisini Türkiye'de ilk kez kullanan akıllı telefon olmasıyla öne çıkıyor. POCO X3 GT'nin ayrıca 67W Hızlı Şarj Özelliği ve 120 Hz Yenileme Hızı bulunuyor.

Poco X3 GT'nin 128 GB'lık modeli 4 bin 999 TL, 256 GB'lık modeli 5 bin 399 TL'den satışa sunuluyor. Türkiye'de ilk kez n11.com müşteriyle buluşacak Poco X3 GT'nin 256 GB'lık modeli, lansmana özel olarak sınırlı sayıda, mi True Wireless Earphones 2 Basic kulaklık hediyesiyle geliyor.

Türk Lirası, Türkiye, n11, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni 'POCO X3 GT 256 GB' n11.com'da satışta - Son Dakika Ekonomi


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