- Yeni polislerin yemini herkesi ağlattı Adana'da polis meslek eğitim merkezinden mezun 296 polisin hep bir ağızdan yemin etmesi yakınlarını gözyaşlarına boğduADANA - Adana'da polis okulundan mezun 296 polisin hep bir ağızdan yemin etmesi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

ADANA - Adana'da polis okulundan mezun 296 polisin hep bir ağızdan yemin etmesi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bugün anlamlı bir tören için bir araya geldiklerini belirterek, "Evlatlarımız bugün ömür boyu sadık kalacakları yeminlerini ederek, yaşamlarının yeni bir evresine daha adım atacaklardır. Aileleri olarak sizler, büyükleri olarak bizler, evlatlarımızın bugünlerini görmekten büyük bir kıvanç duymaktayız. O sebeple sözlerimin başında tüm evlatlarımıza yeni görevlerinde şimdiden üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Demirtaş, üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı, transit yol güzergahlarının kesiştiği noktada, dünyanın en kritik coğrafyasında yaşadıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Tabiri caizse ateş çemberinin ortasında, dik duruşumuzla, umudunu bize bağlayanların umudu; yönünü bize dönenlerin yüzlerindeki tebessüm olmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle, etrafımızdaki yangınları söndürmenin gayretini de gösteriyoruz. Zira biz, bu toprakların misafiri değil, ev sahibiyiz. Biz, bu coğrafyada yolcu değil, hancıyız. Biz, Anadolu'nun öz evlatlarıyız. Bu toprakları yurt tutmanın, vatan kılmanın velhasıl buralarda ayakta kalmanın bedelinin ağır olduğunu da çok iyi biliyoruz. O nedenle her alanda olduğu gibi güvenlik alanında da çağın gereğine uygun üst düzey beşeri ve teknolojik yatırımları hayata geçiriyoruz. Yerli ve milli teçhizatlarla ve bunları kullanma yeteneğine sahip insan kaynağımızla, dostlarımıza güven vermeye, düşmanlarımıza korku salmaya devam ediyoruz."

Demirtaş, şöyle devam etti:

"İşte bugünden itibaren sizler de sadece suçu ve kötülüğü, kin ve nefreti önlemek için değil; huzur ve emniyeti, iyilik ve güzelliği insanlar arasında tesis etmek için, bütün benliğinizle çalışmalısınız. Görevinizi icra ederken medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı değerlerden zerre miktarı sapmamalısınız. Bilmelisiniz ki insanımız, bizim için en kıymetli, en değerli varlığımızdır. Onları kıracak, üzecek, rencide edecek tavır ve davranışlardan uzak durmalısınız. Bizi büyük millet, güçlü devlet kılan en önemli özelliğimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olduğunu bir an olsun unutmamalı; bunları kuvvetlendirecek sebepleri çoğaltmalısınız. İlk günden itibaren isminizin anıldığı her yerde kendinize "iyi polistir" dedirtmeyi de mutlak surette başarmalısınız. Mesleğinizin en önemli şifresi budur. Meslek hayatınız boyunca farklı makam ve mevkilere yükselebilirsiniz.Taşıyacağınız en büyük rütbenin, geleceğiniz en yüce makamın "iyi bir polistir" ifadesinden geçtiğini aklınızdan asla çıkarmayın. Dolayısıyla mesleğinizi bu doğrultuda icra edin ve bu istikametten katiyen ayrılmayın."

Demirtaş'ın konuşmasının ardından 296 yeni polis hep bir ağızdan yemin etti. Polislerin yemin etmesi sırasında salonda bulunan polis yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yemin bitene kadar polis yakınları ağladı. Yemin bittikten sonra yeni polisler keplerini havaya atıp arkadaşlarıyla sarıldı. Daha sonra polislerin yanına gelin eşleri, anaları, babaları, kız kardeşleri ve çocukları onlara sarılıp hasret giderdi. Bu sırada da polis yakınlarının ağladıkları gözlendi.

Törene milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

