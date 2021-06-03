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Yeni Porsche 911 GT3, Goodyear Eagle F1 SuperSport R ile satışa çıkacak - Son Dakika

Yeni Porsche 911 GT3, Goodyear Eagle F1 SuperSport R ile satışa çıkacak

03.06.2021 09:46
Yeni Porsche 911 GT3, Goodyear Eagle F1 SuperSport R ile satışa çıkacak, System.String[]

Alman lüks otomobil markası Porsche'nin yeni 911 GT3 modelinin, Goodyear Eagle F1 SuperSport R lastikleri ile satışa çıkacağı bildirildi.

Alman lüks otomobil markası Porsche'nin yeni 911 GT3 modelinin, Goodyear Eagle F1 SuperSport R lastikleri ile satışa çıkacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear'ın Eagle F1 SuperSport R model lastikleri, Porsche'nin 911 GT3 modelinin orijinal ekipmanlarından olacak. Yeni Porsche 911 GT3'ün ön lastikleri için 255/35ZR20, arka lastikleri için ise 315/30ZR21 boyutunda Goodyear Eagle F1 SuperSport R kullanılacak.

Goodyear'ın ultra-ultra yüksek performanslı (UUHP) lastik portföyü içerisinde yer alan Eagle F1 SuperSport ürün grubu, SuperSport, SuperSport R ve SuperSport RS olmak üzere üç farklı versiyon halinde satışa sunuluyor.

Eagle F1 SuperSport R, pistte ve yolda üstün yol tutuş ve direksiyon hassasiyeti sağlıyor. Kuru zeminde yüksek performans sağlayan ve yüksek sürtünme özelliğine sahip malzeme yol tutuşunu artırırken, lastiğin diş deseninin iç oluklarında bulunan ve diş bloklarının ekstrem dönüş kuvveti altında deforme olmasını önleyen köprücükler, dönüşlerde mükemmel bir denge sunuyor. Lastik ayak izinin daha kararlı bir basınç dağılımı için optimize edilmesi de direksiyon hassasiyeti ve geri bildirimine olumlu etki sağlıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Goodyear Orijinal Ekipman Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, şu ifadeleri kullandı:

"Goodyear'ın motor sporlarındaki deneyimi, UUHP lastik geliştirme çalışmalarımızda önemli bir rol oynadı. Goodyear Eagle F1 SuperSport ürün grubu, günümüzde yollarda olan en yüksek performanslı araçların yol tutuş karakteristiğini yukarı çekmek için tasarlandı ve araç üreticisinin geliştirme sürecinde olan gelecekteki heyecan verici projeleri için geliştirildi.

SuperSport R, en zorlu fren mesafesi gereksinimlerini ve tur sürelerini karşılarken, aynı zamanda sürüş deneyiminin en büyüleyici unsurlarını kullanıcıya sunan yenilikçi malzeme ve teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bu özellikler, SuperSport R lastiklerini Porsche 911 GT3 için mükemmel seçim haline getiriyor."

Formula 1, Goodyear, Porsche, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Porsche 911 GT3, Goodyear Eagle F1 SuperSport R ile satışa çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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